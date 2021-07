Trading Idee Nordex: Die Bremse ist gelöst

Insgesamt wurden 42,7 Mio. neue Aktien platziert. Das entsprach einem Anteil von stattlichen 36,4 Prozent des ausstehenden Grundkapitals. In diesem Sinne durchaus eine Mega-Kapitalerhöhung. Trotzdem wurden die Aktien zu über 98 Prozent von den Altaktionären über Bezugsrechte gezeichnet. Auch Großaktionär Acciona war mit an Bord und wandelte im Zuge der Bezugsrechtsausübung Darlehen in Höhe von gut 196 Mio. Euro um.

Neue Aufträge

Unter dem Strich floss Nordex dadurch frisches Kapital in Höhe von knapp 390 Mio. Euro zu. Liquidität, die vor allem in das Projekt-Geschäft fließen soll. Und das läuft nach wie vor sehr stark. So hatte der Windturbinen-Hersteller im Umfeld der Kapitalerhöhung gleich noch melden können, dass man zwei Aufträge aus Italien über insgesamt 54,9 MW hat abschließen können.

Boden gefunden?

Nach den nachvollziehbaren Abschlägen im Rahmen der Kapitalerhöhung scheint die Aktie von Nordex nun oberhalb von 16 Euro wieder Halt gefunden zu haben. Die überwiegende Zeichnung durch Altaktionäre sollte hier auch das Vertrauen des Marktes in die Aktie wieder stärken. Daraus ergibt sich allein bis zur Juni-Spitze ein mögliches Potenzial von rund 20 Prozent.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die auf diesen technischen Rebound setzen wollen, können dies auch mit einem Call-Optionsschein tun. Wir empfehlen einen Turbo Bull Open End der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 5,6. Daraus ergibt sich ein mögliches Gewinnpotenzial von mehr als 80 Prozent mit einem Kursziel von 6,00 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 1,50 Euro.

Trading Idee Nordex Basiswert Nordex Produktgattung Knock-out Warrants Investmentrichtung Call Emittent HypoVereinsbank ISIN DE000HR7EHC9 / HR7EHC Laufzeit Open end Stand 16.07.2021 13:24 Uhr Kurs Hebelprodukt 3,21 Euro Basispreis variabel 13,91 Euro Knock-out-Schwelle 13,91 Euro Hebel 5,6 Abstand zum Knock-out 16,9 Prozent Stop-Loss 1,50 Euro Ziel 6,00 Euro (+86,9 %)

