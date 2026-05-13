Trading Idee: Nordex - Korrektur im Aufwärtstrend als Kaufgelegenheit

Trading Idee

Die Aktien von Nordex notieren aktuell bei 45,52 Euro und haben vom Verlaufshoch bei 51,45 Euro korrigiert. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist intakt, und der Rücksetzer auf den 50er-EMA, der als Anlaufmarke einer tieferen Korrektur im Aufwärtstrend gilt, bietet eine Einstiegsgelegenheit.

Der Tageschart der Nordex-Aktien zeigt einen beeindruckenden Aufwärtstrend. Seit September 2025 hat sich der Kurs von rund 19,00 Euro auf das Verlaufshoch bei 51,45 Euro mehr als verdoppelt. Aktuell konsolidiert die Aktie bei 45,52 Euro und testet den 50er-EMA bei 44,03 Euro als Unterstützung. Der 10er-EMA liegt bei 46,74 Euro oberhalb des Kurses und signalisiert die kurzfristige Schwäche innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends. Der 200er-EMA verläuft bei 33,33 Euro weit unterhalb des Kurses und bestätigt die langfristig bullische Struktur. Der RSI zeigt sich bei 47,86 im neutralen Bereich und lässt ausreichend Spielraum für eine erneute Aufwärtsbewegung. Die Ichimoku-Wolke verläuft sich unterhalb des Kurses und signalisiert damit einen übergeordneten Aufwärtstrend. Eine Widerstandszone findet sich im Bereich zwischen 47,00 und 47,10 Euro. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung des Verlaufshochs bei 51,45 Euro und darüber hinaus ebnen.

In eigener Sache

Nordex überzeugt mit einem starken Wachstumsprofil. Der Umsatz stieg 2025 auf 7,55 Milliarden Euro und soll 2026 auf 8,67 Milliarden Euro zulegen. Besonders bemerkenswert ist die Trendwende bei der Profitabilität, nach Jahren mit Verlusten erzielte Nordex 2024 erstmals einen Gewinn je Aktie von 0,04 Euro, der 2025 auf 1,16 Euro stieg. Für 2026 erwarten Analysten einen weiteren Anstieg auf 1,88 Euro. Das geschätzte KGV für 2026 liegt bei 24,26 und damit leicht unter dem Branchendurchschnitt von 26,18. Die Bruttomarge verbesserte sich 2025 auf 21,03%. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel beträgt 47,67 Euro. Nordex profitiert als Windkraftanlagenhersteller vom anhaltenden Ausbau erneuerbarer Energien in Europa und weltweit.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position bei Nordex in Betracht ziehen. Als Einstieg bietet sich das Niveau bei 45,50 Euro an, mit einem Kursziel bei 55,00 Euro. Der Stopp-Loss könnte bei 38,60 Euro platziert werden. Für die Umsetzung eignet sich der Open End Turbo von ING Markets (WKN: NB5PDG). Das CRV beträgt 1,37.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Nordex-Aktien investiert.

Trading Idee: Nordex Basiswert Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) Produktgattung Turbo Long Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt NB5PDG / DE000NB5PDG9 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 9,55€/9,57€ (13.05.2026) Basispreis variabel 35,95€ Knock-out-Schwelle 35,95€ Hebel 4,81 Abstand zum Knock-out 21,16% Stop-Loss Call 2,63€ Ziel Call 19,03€ (+99,27%)

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