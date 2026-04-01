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Trading Idee

Trading Idee: Nordex - Nächstes Kursziel 60 Euro

27.04.26 14:30 Uhr

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Trading Idee: Nordex - Nächstes Kursziel 60 Euro | finanzen.net

Die Aktien des Hamburger Windturbinenbauers Nordex notieren aktuell bei 49,64 Euro und haben im bisherigen Tageshoch ein neues 52-Wochen-Hoch bei 51,45 Euro markiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
47,96 EUR 3,16 EUR 7,05%
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Seit dem 52-Wochen-Tief bei 15,67 Euro hat sich der Kurs mehr als verdreifacht, eine Performance von über 200 Prozent. Die Energiewende-Debatte im Schatten des Iran-Konflikts verleiht dem Windkraft-Spezialisten zusätzlichen Rückenwind. Aktuell sind die Papiere aber auch schon sehr heißgelaufen, der RSI notiert nahe am überkauften Bereich. Der Aufwärtstrend sollte sich weiter fortsetzen, aber es muss nun auch verstärkt mit einem kurzen Rücklauf gerechnet werden. Als Anlaufzone würde sich dafür der Ausbruchsbereich um 47,00/47,10 Euro anbieten. Es könnte also zu einem Pullback in diesen Bereich kommen, bevor die Nordex-Aktien hier wieder nach oben abprallen und die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Über 50 Euro wäre das nächste Anlaufziel bei 60 Euro zu sehen.

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Die heute veröffentlichten Zahlen für das 1. Quartal 2026 belegen den Turnaround des Unternehmens eindrucksvoll. Der Umsatz stieg um 10,6 Prozent auf 1,588 Milliarden Euro, nach 1,435 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Der Rohertrag verbesserte sich überproportional um 19,2 Prozent auf 466,1 Millionen Euro, was die steigende Preissetzungsmacht im Projektgeschäft widerspiegelt. Das EBITDA sprang um 64,3 Prozent auf 130,7 Millionen Euro, nach 79,6 Millionen Euro im Q1 2025. Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit deutlich von 5,5 auf 8,2 Prozent, ein Plus von 2,7 Prozentpunkten. Das EBIT legte sogar um mehr als 100 Prozent auf 88,6 Millionen Euro zu, nach 35,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 53,6 Millionen Euro, eine Versiebenfachung gegenüber den 7,9 Millionen Euro im 1. Quartal 2025. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 0,23 Euro, nach 0,03 Euro im Vorjahr.

Trading Idee: Nordex

Fazit:

Nordex sprengt mit starken Q1-Zahlen den Deckel bei 47,10 Euro und markiert ein neues 52-Wochen-Hoch bei 51,45 Euro. Der Turnaround ist mit einer EBITDA-Marge von 8,2 Prozent, einem Konzernergebnis von 53,6 Millionen Euro und einem Rekord-Auftragsbestand von 10,5 Milliarden Euro eindrucksvoll bestätigt. Kurzfristig ist nach dem starken Anstieg eine Konsolidierung wahrscheinlich, bevor die nächste Aufwärtsbewegung in Richtung 60 Euro starten kann. Trader könnten diesen Trade mit einem Open End Turbo Long auf Nordex von ING Markets (WKN: NB558E) begleiten. Der Einstieg bietet sich nach einem Rücklauf bei 47,50 Euro an, das Kursziel liegt bei 60,00 Euro und der Stopp-Loss bei 44,80 Euro.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Nordex-Aktien investiert.

Trading Idee: Nordex
BasiswertNordex SE (ISIN: DE000A0D6554)
ProduktgattungOpen End Turbo (Long)
EmittentING Markets
ISIN/WKN HebelproduktNB558E / DE000NB558E2
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)5,91/5,93 € (27.04.2026, 13:50 Uhr)
Basispreis variabel42,83$
Knock-out-Schwelle42,83$
Hebel23,89
Abstand zum Knock-out13,81%
Stop-Loss Call1,07€
Ziel Call16,27€ (+329,29%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex

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