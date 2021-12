Trading Idee Novavax: Noch ein Game-Changer?

Die Erwartungen an Novavax sind hoch. Zumindest von Seiten derjenigen, die sich den bisherigen Impfstoffen, die entweder auf der neuartigen mRNA-Technologie oder Vektor-Technologie basieren, gegenüber kritisch zeigen. Denn das Präparat von Novavax basiert auf Virusproteinen, auf die es eine direkte Immunantwort geben kann. Landläufig wird das als sogenannter Tot-Impfstoff bezeichnet.

Wann kommt die Zulassung?

Die Europäische Arzneimittelbehörde hat angekündigt, sich zum Wochenbeginn mit diesem neuen Corona-Impfstoff von Novavax zu beschäftigen. Was allerdings nicht heißt, dass eine schnelle Zulassung möglich ist. Diese dürfte erst im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. Dennoch bauen sich hier immer höhere Erwartungen auf, zumal die bisherigen Impfstoffe (Stichwort Booster) doch erhebliche Schwächen gegenüber neuen Virusvarianten zeigen. Womöglich wäre Novavax in der Lage, hier schneller zu reagieren.

Noch Potenzial

Die Aktie des Unternehmens hat jedenfalls seit Donnerstag letzter Woche fast 30 Prozent zulegen können. Von der aktuellen Basis aus könnten es nochmals knapp 30 Prozent werden, ehe hier ein ernsthafter technischer Widerstand im Bereich von 275 Dollar zum Zuge käme.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die hier auf eine Fortsetzung der Rally setzen, können dazu auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 3,7. Das aktuelle Gewinnpotenzial taxieren wir auf knapp 60 Prozent mit einem Kursziel bei knapp 8,50 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 3,70 Euro.

Trading Idee Novavax Basiswert Novavax Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN DE000UH5L8R6 / UH5L8R Laufzeit Open end Stand 20.12.2021 11:16 Uhr Kurs Hebelprodukt 5,33 Euro Basispreis variabel 183,00 Dollar Knock-out-Schwelle 183,00 Dollar Hebel 3,7 Abstand zum Knock-out 23,4 Prozent Stop-Loss 3,70 Euro Ziel 8,50 Euro (+59 %)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com