Trading Idee: NVIDIA — Apple holt sich die Krone, Ziel 235 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040) mussten in der vergangenen Woche den Titel des wertvollsten Konzerns der Welt an Apple abgeben. Mit 210,96 US-Dollar kosten die Papiere des im kalifornischen Santa Clara ansässigen Chipkonzerns gut 13 Prozent weniger als bei ihrem Rekordhoch Anfang Oktober. Ausgerechnet in diese Phase fällt ein saisonal starkes Fenster, denn zwischen Ende September und Mitte November legten die Titel in acht der vergangenen neun Jahre zu.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am Geschäft selbst lag der Rückschlag nicht. Am Donnerstag rutschten die Aktien um 4,4 Prozent ab, weil die Sorge um die Finanzierung der hohen KI-Ausgaben die gesamte Chipbranche erfasste. Der Rivale AMD verlor am selben Tag gut 8 Prozent, der Speicherhersteller Micron mehr als 6 Prozent, und der Nasdaq Composite gab 2,6 Prozent nach. Am Freitag zog Apple dann beim Börsenwert mit 5,11 gegenüber 5,09 Billionen Dollar vorbei, angetrieben vom Verkaufsstart des faltbaren Smartphones iPhone Duo.

In eigener Sache

Im Kern geht es um die Frage, wer die Rechenzentren bezahlt. Der ChatGPT-Entwickler OpenAI steht nach Medienberichten vor einer Finanzierungsrunde, bei der sie mit 1,25 Billionen Dollar etwas niedriger bewertet würde als zuletzt diskutiert. Tesla-Chef Elon Musk rechnet zudem mit einer Bereinigung unter den kleineren Cloud-Anbietern, die Rechenleistung auf Basis von NVIDIA-Chips vermieten. Fallen solche Abnehmer aus, träfe das die Nachfrage direkt.

Bislang zeigen die Zahlen davon nichts. In den drei Monaten bis Ende Juli steigerte NVIDIA den Umsatz um 106 Prozent auf 96,2 Milliarden Dollar, das Geschäft mit Rechenzentren wuchs sogar um 117 Prozent auf 89,0 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge, also der Anteil des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellkosten bleibt, lag bei 75 Prozent. Bis Ende Oktober soll der Umsatz nach Plan des Managements auf 108 Milliarden Dollar klettern, zudem hat der Konzern allein im zweiten Quartal rund 26 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe und Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet.

Nach dem Rücksetzer ist die Bewertung gemessen am Wachstum moderat. Das Geschäftsjahr endet bei NVIDIA im Januar. Für 2026/27 sehen Analysten den Gewinn je Aktie bei 9,29 Dollar, danach bei 15,81 und 21,38 Dollar. Für jeden Dollar Gewinn, den die Experten im kommenden Geschäftsjahr erwarten, zahlen Anleger damit gut 13 Dollar, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026/27 liegt mit knapp 23 auf dem Niveau des Gesamtmarkts. Die mittleren Kursziele der Analysten liegen bei rund 330 Dollar und damit gut die Hälfte über dem aktuellen Kurs.

Kurzfristig dürfte die Unruhe anhalten. In dieser Woche berichten mit Microsoft, Alphabet und Amazon drei der grössten Kunden, deren Investitionspläne über die Stimmung in der Branche entscheiden, und am 28. Oktober tagt die US-Notenbank. Gleichzeitig bietet Google seine eigenen KI-Chips, die sogenannten TPU, verstärkt auch anderen Unternehmen an. Die eigenen Zahlen legt NVIDIA im November vor. Die Idee setzt deshalb auf einen weiteren Rücklauf, bevor die Saison greift. Massstab für das Risiko bleibt der Stopp-Loss, die Knock-out-Schwelle liegt deutlich darunter.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 203 Dollar eine Long-Position auf die Titel von NVIDIA über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB2ZE7 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 235 Dollar eine Rendite von 74,01% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 189 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 32,38% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,29. Der Hebel liegt bei 4,69 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 21,09 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 203 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 4,58/4,59 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NVIDIA-Aktien investiert.

Trading-Idee: NVIDIA Basiswert NVIDIA (ISIN: US67066G1040) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB2ZE74 / NB2ZE7 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,58/4,59€ (23.10.2026, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 160,18$ Knock-out-Schwelle 160,18$ Hebel 4,69 Abstand zum Knock-out 21,09% Stop-Loss Call 2,61€ (-32,38%) Ziel Call 6,72€ (+74,01%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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