Trading Idee: NVIDIA — Führungskrise vor den Zahlen, Ziel 200 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040) haben sich seit unserer Analyse vom 26. Oktober deutlich schlechter entwickelt als erwartet.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Jensen Huang trat am 12. November mit sofortiger Wirkung als Vorstandschef und Mitglied des Verwaltungsrats zurück. Zuvor hatte der Verwaltungsrat laut Medienberichten seine Beziehung zu einer mutmaßlichen chinesischen Agentin untersuchen lassen, und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ermittelt auch die Bundespolizei FBI. Übergangsweise führt Finanzchefin Colette Kress das Unternehmen. Am Tag des Rücktritts eröffneten die Papiere rund 13 Prozent tiefer, erholten sich im Handelsverlauf aber kräftig und schlossen nur gut 4 Prozent im Minus. Inzwischen wird über eine Rückkehr Huangs spekuliert, während US-Finanzminister Scott Bessent einen externen Nachfolger fordert.

In eigener Sache

An der Nachfrage nach den KI-Prozessoren hat die Krise bislang nichts geändert. Im zweiten Quartal verdoppelte NVIDIA den Umsatz mehr als auf 96,2 Milliarden Dollar, davon stammten 89 Milliarden Dollar aus dem Geschäft mit Rechenzentren. Je Aktie verdiente der Konzern bereinigt 2,22 Dollar, knapp 7 Prozent mehr als geschätzt. Für das dritte Quartal peilt das Management eine Bruttomarge von 74 Prozent an, und im kommenden Geschäftsjahr soll der Umsatz um 70 Prozent wachsen, unter anderem mit der neuen Rechenzentrumsplattform Vera Rubin. Am Wochenende sagte NVIDIA zudem Südkorea die Lieferung von 260.000 Grafikprozessoren zu, und einem Bericht der US-Wirtschaftspresse zufolge will die US-Regierung den Konzern zu einem nationalen Champion für künstliche Intelligenz erklären.

Viele Banken haben nach dem Rücktritt dennoch die Reißleine gezogen. HSBC, Truist, Evercore ISI und Melius Research stuften die Titel auf Halten ab, mit Kurszielen zwischen 170 und 186 Dollar, und die US-Investmentbank D.A. Davidson senkte sein Ziel von 300 auf 200 Dollar. Insgesamt raten aber weiterhin 47 von 61 Experten zum Kauf, keiner zum Verkauf. Gemessen an den Schätzungen für das kommende Geschäftsjahr von 15,75 Dollar Gewinn je Aktie liegt das KGV nur noch bei gut 10, so niedrig wie bei kaum einem anderen großen Technologiewert.

Die Zahlen am Dienstag sind damit vor allem ein Test für das Vertrauen. Die Analysten erwarten ein Umsatzplus von rund 92 Prozent, entscheidend dürfte aber sein, was die Übergangsführung zur Strategie, zur Nachfolge und zu möglichen weiteren Exportbeschränkungen nach China sagt. Zwei Tage später geht der KI-Entwickler Anthropic an die Börse, was zusätzlich Geld aus anderen KI-Werten abziehen könnte. Nach den Zahlen sind Kursausschläge von 10 Prozent und mehr in beide Richtungen möglich, eine Kurslücke kann den Stopp deshalb deutlich unterschreiten. Eingestiegen wird bei 158 Dollar, knapp unter dem vorbörslichen Kurs.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 158 Dollar eine Long-Position auf die Titel von NVIDIA über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HT4TJR in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 200 Dollar eine Rendite von 116,36% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 130 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 78,08% im Hebelprodukt entspräche (daher kleinerer Kapitaleinsatz). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,49. Der Hebel liegt bei 4,39 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 25,20 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 158 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 3,70/3,71 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NVIDIA-Aktien investiert.

Trading-Idee: NVIDIA Basiswert NVIDIA (ISIN: US67066G1040) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HT4TJR6 / HT4TJR Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 3,70/3,71€ (16.11.2026, 13:09 Uhr) Basispreis variabel 118,18$ Knock-out-Schwelle 118,18$ Hebel 4,39 Abstand zum Knock-out 25,50% Stop-Loss Call 0,72€ (-78,08%) Ziel Call 7,07€ (+116,36%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Disclaimer: