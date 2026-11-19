Trading Idee: NVIDIA — Rekordzahlen gegen Vertrauenskrise, Ziel 193 Dollar
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Die Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040) sind seit unserer Analyse vom Montag weiter gefallen. Die Kauforder bei 158 Dollar wurde noch am selben Tag ausgeführt, der damals vorgestellte Turbo HT4TJR liegt inzwischen rund 15 Prozent im Minus, der Stopp bei 130 Dollar ist aber noch weit entfernt.
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Operativ lief das dritte Quartal glänzend. Der Umsatz stieg auf 115,8 Milliarden Dollar, gut 6 Milliarden Dollar mehr als erwartet, davon entfielen 107,6 Milliarden Dollar auf das Geschäft mit Rechenzentren, mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,68 Dollar ebenfalls klar über den Schätzungen. Für das Schlussquartal peilt das Management 130 Milliarden Dollar an, deutlich mehr als die 125 Milliarden Dollar, mit denen Analysten gerechnet hatten, und das Programm für Aktienrückkäufe wurde um 150 Milliarden Dollar aufgestockt. Die Bruttomarge soll wegen gestiegener Speicherkosten allerdings von 74,8 auf 71 bis 72 Prozent sinken.
Das Problem ist das Vertrauen. Der Verwaltungsrat hat eine Rückkehr von Gründer Jensen Huang an die Konzernspitze ausgeschlossen, die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt Medienberichten zufolge gegen das Unternehmen, und Anfang Dezember soll Huang vor dem US-Kongress aussagen. Seit dem Rücktritt haben rund zehn Banken und Analysehäuser ihre Kaufempfehlungen zurückgenommen, darunter HSBC, Truist und Melius Research, und die Hongkonger Investmentbank CLSA kappte ihr Kursziel von 425 auf 255 Dollar. Laut Finviz raten nur noch 6 von 20 erfassten Analysten zum Kauf, 14 zum Halten.
Gemessen am erwarteten Gewinn von 16,58 Dollar je Aktie für das kommende Jahr liegt das KGV inzwischen bei knapp 9, für einen Konzern mit einem Umsatzwachstum von rund 100 Prozent ein ungewöhnlich niedriger Wert. Rückenwind kam am Donnerstag zunächst vom Rekord-Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic, an dem sich NVIDIA mit rund 10 Milliarden Dollar über eine begleitende Privatplatzierung beteiligt. Die Gewinne zum Handelsstart verpufften aber schnell, als der Gesamtmarkt nach dem Börsendebüt nachgab.
Charttechnisch notieren die Titel am unteren Rand ihrer Unterstützungszone um 148 Dollar, der Relative-Stärke-Index der vergangenen 14 Tage liegt mit gut 20 Punkten im extrem überverkauften Bereich. Um nicht in einen fallenden Markt hineinzukaufen, ist der Einstieg erst bei einem Anstieg auf 153 Dollar vorgesehen. Das Ziel bei 193 Dollar entspricht der früheren Unterstützung aus dem Juli und August, der Stopp bei 147 Dollar liegt knapp unter dem neuen Tief.
Fazit:
Trader könnten bei einem Anstieg auf 153 Dollar eine Long-Position auf die Titel von NVIDIA über einen Turbo-Schein von Vontobel mit der WKN BE3DBN und einer Laufzeit bis zum 18. Dezember 2026 in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 193 Dollar, ein Plus von 26,1 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 132,94% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 147 Dollar platziert werden, 3,9 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 20,36% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 6,53. Der Hebel liegt bei 5,10 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 18,95 Prozent.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in NVIDIA-Aktien investiert.
|NVIDIA
|Basiswert
|NVIDIA (ISIN: US67066G1040)
|Produktgattung
|Turbo Long
|Emittent
|Vontobel
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000BE3DBN1 / BE3DBN
|Laufzeit
|18.12.2026
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|2,35/2,36€ (19.11.2026, 18:00 Uhr)
|Basispreis variabel
|124,00$
|Knock-out-Schwelle
|124,00$
|Hebel
|5,10
|Abstand zum Knock-out
|18,95%
|Stop-Loss Call
|2,18€ (-20,36%)
|Ziel Call
|6,37€ (+132,94%)
Risikohinweis:
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