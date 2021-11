Trading Idee NVIDIA: Starke Quartalsbilanz

NVIDIA gilt fast schon historisch immer als Wackel-Kandidat rund um die jeweiligen Quartalsberichte. Umso erfreuter zeigt sich der Markt, dass der Spezialist für Grafik-Chips im letzten Quartal die Erwartungen schlagen konnte. So übertraf das Unternehmen mit einem Gewinn je Aktie von 1,17 Dollar die Konsensschätzung von 1,11 Dollar je Aktie. Auch beim Umsatz hat NVIDIA deutlich besser abgeschnitten, als es die Analysten erwartet (6,82 Milliarden Dollar) hatten, und steigerte seinen Erlös um 50 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar.

Auf starken Ertragssäulen

Dabei konnten die beiden wichtigsten Bereiche, Grafikkarten und Halbleiter für Rechenzentren, mit Umsatzzuwächsen von 42 Prozent bzw. 55 Prozent sehr stark auftrumpfen. Und das wichtigste dabei: Das soll auch in dem Abschlussquartal so weiterlaufen. So stellt NVIDIA für das vierte Quartal ein Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar in Aussicht. Hier hatten die Analysten bislang nur mit rund 6,9 Milliarden Dollar gerechnet.

NVIDIA bleibt optimistisch

Natürlich bleibt immer noch das Risiko im Markt, dass die geplante Übernahme des Chip-Designers ARM durch die Wettbewerbshüter untersagt wird. Aber NVIDIA zeigt sich nach wie vor optimistisch, dass man ans Ziel kommen kann. Vor diesem Hintergrund könnte nun auch die Aktie nach einer leichten Korrekturphase wieder an Aufwärts-Momentum gewinnen. Geht es nach jüngeren Analystenschätzungen, könnte die Aktie ein weiteres Potenzial in Richtung 330 bis 350 Dollar haben.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die hier auf eine weitere Aufwärts-Tendenz bei NVIDIA setzen wollen, können dazu auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Turbo Long von Morgan Stanley mit einem Hebel von 4,3. Das aktuelle Gewinnpotenzial taxieren wir auf weitere rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei gut 9,50 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 4,50 Euro.

Trading Idee NVIDIA Basiswert NVIDIA Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent Morgan Stanley ISIN DE000MA9YDQ4 / MA9YDQ Laufzeit Open end Stand 18.11.2021 15:00 Uhr Kurs Hebelprodukt 6,38 Euro Basispreis variabel 250,22 Dollar Knock-out-Schwelle 250,22 Dollar Hebel 4,3 Abstand zum Knock-out 14,4 Prozent Stop-Loss 4,50 Euro Ziel 9,50 Euro (+48,9 %)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, michelmond / Shutterstock.com