Trading Idee Öl: Neuer Absturz möglich

Danach hat sich der Markt wieder beruhigt. Ein deutlicher Produktionsrückgang der US-Frackingindustrie, Förderkürzungen von der OPEC und Partnern sowie die Konjunkturerholung nach dem Ende des Lockdowns sorgten dafür, dass sich Angebot und Nachfrage wieder angeglichen haben. Infolgedessen war der Ölpreis in den letzten Monaten nach einer zunächst dynamischen Erholung sehr stabil.

Doch dieses Gleichgewicht wackelt jetzt. Schon Anfang Oktober hat die US Energy Information Administration ihre Prognose für die Nachfrage in 2020 etwas abgesenkt und für das Angebot moderat angehoben, womit das zuvor schon erwartete Überangebot im Gesamtjahr noch etwas größer ausfällt. Und jetzt schlägt die zweite COVID-19-Pandemiewelle zu, insbesondere in Europa, das teilweise wieder in den Lockdown muss. Das wird die Ölnachfrage weiter drücken, weswegen der Preis gestern bereits deutlich unter Druck geraten ist.

Bei der Sorte Brent wackelt damit die untere Grenze der Seitwärtsbewegung bei etwa 40 US-Dollar. Fällt diese Marke, dürfte die Abwärtsdynamik noch Fahrt aufnehmen.

Spekulativ orientierte Anleger, die auf dieses Szenario setzen wollen, nutzen dafür ein Turbo-Bear-Zertifikat von der CITI mit einem aktuellen Hebel von 4,5. Als Kursziel für das Zertifikat scheint im Fall eines neuerlichen großen Kursrutsches beim Ölpreis 11,00 Euro erreichbar. Ein adäquater Stopp-Loss liegt bei 5,20 Euro.

• Basiswert: Brent Rohöl ICE Future

• Produktgattung: Knock-out Warrant

• Emittent: CITI

• ISIN: DE000KB68S20

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (29.10.20, 9:04 Uhr): 7,46 Euro

• Basispreis variabel: 48,1931 US-Dollar

• Knock-out-Schwelle: 48,1931 US-Dollar

• Hebel: 4,5

• Abstand zum Knock-out: 22,8 %

• Stopp-Loss Put: 5,20 Euro

Bildquellen: archigraf / Shutterstock.com