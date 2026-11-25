Trading Idee

Das Industriemetall Palladium (ISIN: XC0009665545) hat am heutigen Mittwoch seinen Ausverkauf fortgesetzt und fiel zeitweise bis auf knapp 823 US-Dollar je Feinunze, der niedrigste Preis seit Mitte 2017. Allein im November büßte das Edelmetall damit rund 30 Prozent ein, nachdem es schon im Oktober um 19 Prozent eingebrochen war. Nach dem steilen Absturz ist der Markt allerdings extrem überverkauft, und der Dezember zählt traditionell zu den besseren Monaten für das Metall.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gegen Palladium arbeiten vor allem die Zinserwartungen. Die Händler an den Zinsterminmärkten rechnen fest damit, dass die US-Notenbank ihren Leitzins im Dezember erhöht, und steigende Zinsen machen Anlagen ohne laufende Erträge wie Edelmetalle weniger attraktiv. Der feste Dollar macht das Metall außerdem für Abnehmer aus dem Euroraum oder Asien teurer. Einen konkreten Auslöser auf der Angebotsseite gibt es dagegen nicht, der Preisrutsch speist sich vor allem aus der Sorge um die Nachfrage.

In eigener Sache

Den größten Teil des Palladiums verbraucht die Autoindustrie für Abgaskatalysatoren in Benzinmotoren. Höhere Finanzierungskosten und gestiegene Spritpreise infolge des Konflikts im Nahen Osten dürften den Autoabsatz bremsen, und gleichzeitig wächst der Anteil der Elektroautos, die ohne Katalysator auskommen. Im Oktober legte der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen laut Marktforschern um 8 Prozent zu, angeführt von China. Stabil bleibt dagegen die Nachfrage nach Hybridautos, die weiterhin einen Verbrennungsmotor mit Katalysator benötigen.

Für eine Gegenbewegung spricht die Saisonalität. Seit 2006 schloss Palladium den Dezember 14-mal mit einem Plus ab, im Median betrug der Zuwachs 4,3 Prozent. Auch im vergangenen Jahr stieg der Preis im letzten Monat um fast 11 Prozent. Garantiert ist das allerdings nicht, denn 2016 und 2024 verlor das Metall im Dezember 12 beziehungsweise 7 Prozent.

Der Relative-Stärke-Index über 14 Tage ist auf 23 Punkte gefallen, und der Preis notiert fast 9 Prozent unter seinem Zehn-Tage-Durchschnitt bei rund 916 Dollar. Gekauft wird auf dem aktuellen Niveau um 842 Dollar, als Ziel dienen 910 Dollar kurz vor dieser Linie, abgesichert wird mit 821 Dollar unter dem Tagestief vom heutigen Mittwoch. Da sich der Preis zuletzt an einzelnen Tagen um mehr als 5 Prozent bewegte, ist der Stopp sehr eng gesetzt, und der Trade eignet sich nur für einen kurzen Erholungsversuch.

Fazit:

Trader könnten auf dem aktuellen Niveau um 842 Dollar eine Long-Position auf Palladium über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NG9BAU in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 910 Dollar, ein Plus von 8,1 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 44,17% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 821 Dollar platziert werden, 2,5 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 14,59% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 3,03. Der Hebel liegt bei 5,55 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 17,74 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Palladium investiert.

Trading Idee: Palladium Basiswert Palladium (ISIN: DE000A0N62E5) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NG9BAU3 / NG9BAU Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,34/1,35€ (25.11.2026, 18:15 Uhr) Basispreis variabel 692,61$ Knock-out-Schwelle 692,61$ Hebel 5,55 Abstand zum Knock-out 17,74% Stop-Loss Call 1,18€ (-14,59%) Kursziel Call 1,99€ (+44,17%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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