Trading Idee: PepsiCo — Am Jahrestief vor den Zahlen, Ziel 135 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von PepsiCo (ISIN: US7134481081) stehen zwei Tage vor den Quartalszahlen so tief wie seit über einem Jahr nicht mehr. Am Montag rutschten die Titel des in Purchase im US-Bundesstaat New York ansässigen Getränke- und Snackkonzerns im Handelsverlauf bis auf 124,22 US-Dollar, ehe sie sich auf 125,65 Dollar erholten. Fünf Wochen in Folge ging es zuletzt abwärts, und vom Hoch der vergangenen zwölf Monate bei 171,48 Dollar trennen die Aktien inzwischen gut 26 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den jüngsten Schub nach unten lösten mehrere Analysten aus, die binnen weniger Tage auf Abstand gingen. Die Deutsche Bank stufte die Aktien am 28. September von Kaufen auf Halten ab und senkte das Ziel von 155 auf 138 Dollar. Einen Tag später folgte JPMorgan mit der Abstufung von Übergewichten auf Neutral und einem von 170 auf 138 Dollar gekürzten Ziel. Die Begründung war in beiden Fällen ähnlich, die Erholung im nordamerikanischen Snackgeschäft um die Marken Lay's und Doritos sei nach dem ersten Quartal ins Stocken geraten. Wells Fargo nahm am Montag das Ziel von 140 auf 135 Dollar zurück. In den vergangenen 90 Tagen haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen 16 Mal gesenkt und kein einziges Mal angehoben.

In eigener Sache

Die bullische Vortageskerze mit dem Tief bei 124,21 Dollar und dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper könnte nun ein Signal für eine bevorstehende Gegenbewegung sein. Anlaufmarke wäre wie bereits in den Vorwochen zunächst der 10er-EMA um 128 Dollar. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, wäre die ehemalige Unterstützungszone um 134,00/135,00 Dollar die nächste Zielzone, die nach dem Durchbruch nach unten zum Widerstand gedreht ist.

Im Zentrum steht aktuell die Preisstrategie in den USA. Im Februar hatte PepsiCo die Preise für einen Teil der Chips um bis zu 15 Prozent gesenkt, nachdem Handel und Kunden sich gegen mehrere Erhöhungen in Folge gewehrt hatten. Der erhoffte Mengenschub blieb aus, im zweiten Quartal traten die Absatzmengen im nordamerikanischen Snackgeschäft auf der Stelle, im Getränkegeschäft sanken sie um 4 Prozent. Medienberichten zufolge will der Konzern nun bis zum Jahreswechsel einzelne Chips und Limonaden wieder verteuern, bei den Chips um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz. Deutlich besser läuft es ausserhalb der USA. Das internationale Geschäft dürfte 2026 erstmals mehr als 40 Milliarden Dollar Umsatz erreichen, die operative Marge stieg dort im zweiten Quartal um einen Prozentpunkt. In Kolumbien will PepsiCo in den kommenden fünf Jahren 1 Milliarde Dollar in Produktion und Vertrieb investieren.

Am Donnerstag legt der Konzern vor Börsenbeginn die Zahlen zum dritten Quartal vor. Erwartet werden ein Umsatz von knapp 25 Milliarden Dollar, ein Plus von gut 4 Prozent, und ein Gewinn je Aktie von 2,30 Dollar, der damit nur knapp über dem Vorjahreswert läge. Für das Gesamtjahr hat das Management ein Gewinnwachstum je Aktie von 5 bis 7 Prozent in Aussicht gestellt, zuletzt aber angedeutet, eher am unteren Ende zu landen. Rückerstattungen bereits gezahlter Zölle sollen dazu rund einen Prozentpunkt beitragen. Am Optionsmarkt wird für den Zahlentag eine Bewegung von knapp 4 Prozent in die eine oder andere Richtung eingepreist.

Die Schätzungen stehen bei 8,57 Dollar Gewinn je Aktie für 2026, 9,00 Dollar für 2027 und 9,41 Dollar für 2028. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 14,7 (2026), 14,0 (2027) und 13,4 (2028). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Zum Vergleich lag das KGV zum Jahresende 2024 noch bei 22,6, Ende 2025 bei 27,2. Die Dividende wurde in diesem Jahr zum 54. Mal in Folge angehoben und beträgt aufs Jahr gerechnet 5,92 Dollar je Aktie, was beim aktuellen Kurs einer Rendite von 4,7 Prozent entspricht. Von 24 Analysten raten 5 zum Kauf, 18 zum Halten und einer zum Verkauf. Ihr mittleres Kursziel liegt bei 149,14 Dollar, selbst die jüngsten Abstufungen enden mit Zielen zwischen 133 und 138 Dollar.

Auch der Kalender spricht eher für die Aktien. In den vergangenen zehn Jahren legten sie zwischen Anfang Oktober und Mitte Dezember in sieben Jahren zu, im Mittel um 5,7 Prozent. Der September war dagegen meist der schwächste Monat des Jahres, im laufenden Jahr 2026 mit einem Minus von gut 8 Prozent besonders deutlich.

Am Optionsmarkt liegt die stärkere Unterstützung genau bei 125 Dollar und damit auf Höhe des aktuellen Kurses, die nächste Unterstützung folgt erst bei 100 Dollar. Nach oben stehen ein Widerstand bei 130 Dollar und ein stärkerer Widerstand bei 140 Dollar. Das Kursziel von 135 Dollar liegt zwischen diesen beiden Marken. Der grösste Optionsverfall der kommenden Wochen steht am 16. Oktober an, danach kann sich das Bild neu ordnen. Die Knock-out-Schwelle des Scheins bei 74,99 Dollar liegt rund 25 Dollar unter der tiefsten dieser Marken und damit weit ausserhalb der für den Zahlentag eingepreisten Bewegung.

Das grösste Risiko sind die Zahlen selbst. Bestätigt sich die Schwäche im nordamerikanischen Geschäft oder rückt die Jahresprognose weiter nach unten, könnten die Aktien die Marke von 125 Dollar nachhaltig unterschreiten. Hinzu kommt das Zinsumfeld, denn mit einer Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen von über 5 Prozent verlieren klassische Dividendentitel an Anziehungskraft. Hohe Benzinpreise belasten zudem den Absatz an Tankstellen und in kleinen Läden, einem wichtigen Vertriebsweg für Snacks und Getränke.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von PepsiCo über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MK5NNM in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 135 Dollar eine Rendite von 17,84% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 119 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 13,44% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,33. Der Hebel liegt bei 2,45 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 40,32 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in PepsiCo-Aktien investiert.

Trading-Idee: PepsiCo Basiswert PepsiCo (ISIN: US7134481081) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MK5NNM1 / MK5NNM Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,53/4,54€ (06.10.2026, 13:50 Uhr) Basispreis variabel 74,99$ Knock-out-Schwelle 74,99$ Hebel 2,45 Abstand zum Knock-out 40,32% Stop-Loss Call 3,93€ (-13,44%) Ziel Call 5,35€ (+17,84%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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