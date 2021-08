Trading Idee Plug Power: Insiderkäufe als Trendwende?

Doch langsam hellt sich die Stimmung im Markt gegenüber Wasserstoff-Aktien wieder auf. Nicht zuletzt auch wegen der jüngsten politischen Initiativen mit Blick auf umweltfreundliche Antriebe und Energiequellen in Transport und Industrie. Plug Power als Brennstoffzellen-Anbieter hat hier natürlich weiterhin attraktive Wachstumsperspektiven zu bieten.

Neue Produktionsanlage

Dabei sollte das schwache Quartalsergebnis Anfang August inzwischen abgehakt worden sein. Zuletzt machte Plug Power mit zwei interessanten Meldungen auf sich aufmerksam. Einerseits dem Baubeginn einer neuen Wasserstoff-Produktionsanlage im Südosten der USA. Wohl wichtiger noch: Es gab reichliche Meldungen von Insiderkäufen des Plug-Power-Managements.

Attraktive Chance

Vor diesem Hintergrund könnte die Aktie nun einen erneuten Aufstieg versuchen. Das Ganze ist natürlich noch sehr spekulativ. Aber allein eine reine technische Erholung auf das Junihoch bei rund 35 Dollar würde hier eine Gewinnchance von rund 35 Prozent bedeuten.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die hier auf ein Comeback der Wasserstoff-Aktien und speziell natürlich von Plug Power setzen wollen, können dazu auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 4. Wir erwarten von diesem Schein mindestens eine Verdopplung mit einem Kursziel von 1,20 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,30 Euro.

Trading Idee Plug Power Basiswert Plug Power Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN DE000UE8E8F4 / UE8E8F Laufzeit Open end Stand 25.08.2021 11:07 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,57 Euro Basispreis variabel 20,23 Dollar Knock-out-Schwelle 20,23 Dollar Hebel 4,00 Abstand zum Knock-out 21,7 Prozent Stop-Loss 0,30 Euro Ziel 1,20 Euro (+110,5 %)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Plug Power Inc.