Trading Idee: PPG — Rekordquartal und Luftfahrtboom, Ziel 130 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von PPG Industries (ISIN: US6935061076) profitieren vom Boom in der Luftfahrt. Der in Pittsburgh ansässige Farben- und Lackhersteller hat seine Sparte für Flugzeugbeschichtungen inzwischen 22 Quartale in Folge aus eigener Kraft wachsen lassen und steckt mehr als 500 Millionen Dollar in neue Kapazitäten. Nach dem Rekordquartal Ende Oktober haben die Titel kräftig zugelegt und schlossen am Donnerstag bei 122,35 US-Dollar, gut 5 Prozent unter dem Hoch der Vorwoche bei 128,87 Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit den Zahlen vom 27. Oktober übertraf PPG die Erwartungen deutlich. Im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 4,4 Milliarden Dollar, Analysten hatten 4,28 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte mit 2,25 Dollar einen Rekordwert und lag 12 Cent über der Konsensschätzung. Aus eigener Kraft, also ohne Zukäufe und Währungseffekte, wuchs der Umsatz um 5 Prozent und damit zum siebten Mal in Folge, nach Angaben des Unternehmens 3 Prozentpunkte schneller als die Branche. Für das Gesamtjahr erwartet das Management nun einen bereinigten Gewinn von 7,90 bis 8,10 Dollar je Aktie und hob damit die Mitte der Spanne an.

In eigener Sache

Am stärksten lief die Sparte Performance Coatings mit Lacken für Flugzeuge und Reparaturlacken für Autowerkstätten. Sie wuchs aus eigener Kraft um 8 Prozent, die operative Marge vor Abschreibungen stieg um 2,2 Prozentpunkte auf 23,9 Prozent. Das Geschäft mit Beschichtungen für Getränkedosen und andere Verpackungen legte zweistellig zu. Schwächer zeigte sich dagegen die Industriesparte mit Lacken für Autohersteller und Maschinenbauer, deren Marge um 2,6 Prozentpunkte auf 14,4 Prozent sank, weil höhere Rohstoffkosten erst mit Verzögerung an die Kunden weitergegeben werden.

Bei den Analysten überwiegt nach den Zahlen die Zuversicht. Bernstein hob das Kursziel von 136 auf 137 Dollar und lobt die Preissetzungsmacht, BMO Capital von 138 auf 140 Dollar. Morgan Stanley erhöhte das Ziel von 120 auf 130 Dollar, die kanadische RBC und die Schweizer UBS von 115 beziehungsweise 116 auf jeweils 123 Dollar, alle drei bleiben aber beim Halten-Votum. Von 25 Experten raten 12 zum Kauf und 13 zum Halten, im Mittel trauen sie den Papieren rund 130 Dollar zu. Gemessen am erwarteten Gewinn für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei gut 15, während der Gesamtmarkt auf rund 21 kommt. Für 2027 rechnen Analysten mit 8,63 Dollar je Aktie, womit die Kennzahl auf gut 14 sinkt.

Zusätzlichen Halt gibt die Ausschüttungspolitik. PPG hat die Dividende 56 Jahre in Folge erhöht und zahlt derzeit 74 Cent je Quartal, was einer Rendite von knapp 2,4 Prozent entspricht. In diesem Jahr hat der Konzern zudem für 320 Millionen Dollar eigene Aktien zurückgekauft und die Nettoverschuldung auf 5,2 Milliarden Dollar gesenkt.

Für das Schlussquartal rechnet das Management allerdings nur noch mit einem niedrigen einstelligen Wachstum aus eigener Kraft und mit Kostensteigerungen von deutlich mehr als 5 Prozent, vor allem bei Rohstoffen auf Erdölbasis. In China dürfte die Autoproduktion im vierten Quartal sinken, in Europa bleibt die Nachfrage nach Bautenfarben schwach, und in den vergangenen 90 Tagen haben zwölf Analysten ihre Gewinnschätzungen gesenkt. Die nächsten Quartalszahlen folgen am 21. Januar. Nach dem kräftigen Anstieg seit Oktober setzt die Kauforder deshalb deutlich tiefer an, bei 114 Dollar und damit etwa dort, wo die Titel vor dem Kurssprung nach den Zahlen notierten.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 114 Dollar eine Long-Position auf die Titel von PPG Industries über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MG8EHV in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 130 Dollar eine Rendite von 56,84% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 108 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 33,84% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,68. Der Hebel liegt bei 4,71 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 18,99 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 114 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 2,75/2,95 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in PPG-Aktien investiert.

Trading-Idee: PPG Industries Basiswert PPG Industries (ISIN: US6935061076) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MG8EHV3 / MG8EHV Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,75/2,95€ (13.11.2026, 15:10 Uhr) Basispreis variabel 92,35$ Knock-out-Schwelle 92,35$ Hebel 4,71 Abstand zum Knock-out 18,99% Stop-Loss Call 1,45€ (-33,84%) Ziel Call 3,44€ (+56,84%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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