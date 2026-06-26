Trading Idee: Reddit - Phänomenales Umsatzwachstum

Trading Idee

Die Aktien von Reddit Inc. (ISIN: US75734B1008), der US-amerikanischen Plattform für diskussionsbasierte Online-Gemeinschaften, notieren bei 166,94 US-Dollar.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nachdem die Aktien von ihrem Allzeithoch bei 263,50 Dollar in eine tiefe Korrekturbewegung übergegangen war, fanden die Titel Ende März bei 124,13 Dollar einen nachhaltigen Boden. Das zuvor noch offene Gap vom 16. Juni 2025 (1 Jahr alt!) wurde zudem im März ebenfalls ziemlich genau geschlossen. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig offene Gaps als Anlaufmarken von Kursbewegungen sind. Von diesem Niveau aus etablierten die Bullen eine kontinuierliche Erholungssequenz. Im Zuge des jüngsten Aufwärtsimpulses gelang dem Kurs die Stabilisierung über dem kurzfristigen 10er-EMA (aktuell bei 166,89 Dollar), an dem der Wert exakt bei 166,94 Dollar aus dem Handel ging. Zudem mit einer langen bullischen Tageskerze und weiterhin klar über der Ichimoku-Wolke, was den erwarteten weiteren Aufwärtstrend unterstützt.

In eigener Sache

Operativ lieferte Reddit im ersten Quartal 2026 eine beeindruckende Performance ab. Der Umsatz kletterte um 69 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 663 Millionen Dollar und übertraf den Marktkonsens deutlich. Der Haupttreiber war das Werbegeschäft, dessen Erlöse um 74 Prozent auf 625 Millionen Dollar emporgeschnellt sind. Besonders margenstark erweisen sich die KI-Datenlizenzvereinbarungen mit Branchengrößen wie Google und OpenAI, die dem Konzern jährlich wiederkehrende Einnahmen von über 200 Millionen Dollar garantieren. Der Nettogewinn sprang infolge einer grandiosen Bruttomarge von 91,5 Prozent und einer bereinigten EBITDA-Marge von 40 Prozent auf 204 Millionen Dollar nach oben. Zudem generierte das Unternehmen einen freien Cashflow von über 300 Millionen Dollar bei einer FCF-Marge von 47 Prozent. Dass die Aktie nach den Zahlen leicht nachgab, lag an einem minimalen Verfehlen der EPS-Erwartungen, da das tatsächliche Quartals-EPS bei 1,01 Dollar gegenüber erwarteten 1,11 Dollar lag.

Strategisch blickt der Konzern auf eine globale Nutzerbasis von 126,8 Millionen täglich aktiven Usern (DAUs). CEO Steve Huffman verfolgt das ambitionierte Ziel, die Nutzerzahl in den USA von 50 auf 100 Millionen zu verdoppeln. Ein ernstzunehmendes Risiko stellt jedoch die neue Forum-App von Meta dar, welche die Struktur von Facebook-Gruppen in einem suchbaren Feed organisiert und KI-gestützte Community-Funktionen integriert, was Reddits Kernmodell direkt angreift. Da Reddit rund 94 Prozent seiner Erlöse aus der Werbung generiert, verbleibt eine hohe Abhängigkeit vom digitalen Anzeigenmarkt. Auf der Bewertungsseite ist der Titel mit einem Forward-KGV von 21,8x für das laufende Jahr im Verhältnis zum prognostizierten Wachstum von 30 bis 40 Prozent jedoch attraktiv bewertet, was sich in einem extrem niedrigen PEG-Verhältnis von 0,10 widerspiegelt. Das Unternehmen verfügt über eine kerngesunde Bilanz ohne nennenswerte Verschuldung.

Die fundamentale Wachstumsdynamik und die herausragende operative Hebelkraft von Reddit stehen im Kontrast zu den kurzfristigen Sorgen um die neue Konkurrenz durch den Meta-Konzern. Das Erreichen des 200er-EMA bietet Tradern im Vorfeld der nächsten Quartalszahlen im August ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis für den Aufbau einer Long-Position.

Fazit:

Trader könnten ein Einstiegslimit bei 165,00 Dollar wählen, um auf einen erfolgreichen Ausbruch über den 200er-EMA in Richtung des Kursziels von 200,00 Dollar zu spekulieren. Zur Hebelung bietet sich das Endlos-Turbo-Zertifikat Long auf Reddit von Lang und Schwarz mit der WKN LX8Q86 an. Bei einem erfolgreichen Erreichen des Zielkurses im Basiswert erzielt das Hebelprodukt eine Rendite von +91,87 Prozent (Ziel Call: 5,58€). Zur Verlustbegrenzung sollte ein Stop-Loss im Basiswert konsequent bei 148,00 Dollar verankert werden, was einem Kurs von 1,02€ (-65,05 Prozent) im Zertifikat entspricht, daher kleinerer Kapitaleinsatz. Daraus ergibt sich ein solides Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) von 1,41.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Reddit-Aktien investiert.

Reddit Basiswert Reddit Inc. (ISIN: US75734B1008) Produktgattung Open End Turbo (Long) Emittent Lang & Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX8Q867 / LX8Q86 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,68/3,08€ (26.06.2026, 22:00 Uhr) Basispreis variabel 139,46$ Knock-out-Schwelle 139,46$ Hebel 4,89 Abstand zum Knock-out 15,79% Stop-Loss Call 1,02€ Ziel Call 5,58€ (+91,87%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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