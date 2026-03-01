Trading Idee: Russell 2000 - Abwärtstrend intakt - Short-Chance

Trading Idee

Am heutigen Montag notiert der Russell 2000 bei rund 2.484 Punkten, gut 250 Punkte unterhalb des Januarhochs bei 2.734 Punkten. Der Small-Cap-Index befindet sich in einem charttechnisch intakten Abwärtstrend, der sich in den vergangenen Wochen kontinuierlich beschleunigt hat. Mit diesem aktuellen Rücklauf dürfte die lange Aufwärtsbewegung seit April 2025 korrigiert werden, bevor es dann wohl zu einem weiteren Kursanstieg kommt.

In der vorherigen Analyse zum Russell 2000 hieß es: "Der Anstieg sollte nun zum Ausstieg aus möglichen Long-Positionen genutzt werden, da eine neue Korrektur bevorstehen sollte. Neue Long-Positionen bieten sich erst wieder nach einer Korrektur an." Die Korrektur läuft derzeit, ist aber noch nicht durch und sollte trotz möglicher Zwischenerholungen noch etwas andauern. Charttechnisch zeigt sich das Bild klar bärisch. Der Russell 2000 notiert deutlich unterhalb der 10er-EMA (2.587 Punkte) und des 100er-SMA (2.550 Punkte). Auch die Ichimoku-Wolke, deren untere Begrenzung bei rund 2.510 Punkten verläuft, bestätigt die Schwäche, denn der Kurs notiert klar darunter. Der RSI-14 liegt mit einem Wert von 32 im überverkauften Bereich, was in einem intakten Abwärtstrend jedoch noch kein belastbares Umkehrsignal darstellt und auf diesem Niveau längere Zeit verharren kann. Als nächste relevante Unterstützung fungiert der 200er-EMA bei 2.451 Punkten; ein nachhaltiger Rückfall darunter würde das Abwärtspotenzial deutlich ausweiten, wobei die Korrektur wahrscheinlich im worst case spätestens um 2.200 Punkte auslaufen sollte. Erholungen bieten sich zunächst für kleine Short-Positionen an.

Trader könnten auf einen weiteren Rückgang Richtung 2.390 Punkte spekulieren und beim aktuellen Kurs um 2.490 Punkte einsteigen. Dazu könnte ein Endlos-Turbo-Zertifikat Short (VH92G0) von Vontobel erwogen werden. Das Kursziel liegt bei 2.390 Punkten (Kursziel Put: 6,21€), der Stopp könnte bei 2.550 Punkten (Stopp Put: 4,83€) platziert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) beträgt 1,62.

Trading Idee: Russell 2000 Basiswert Russell 2000 (ISIN: US7827001089) Produktgattung Endlos-Turbo-Zertifikat (Short) Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VH92G09 / VH92G0 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 5,44/5,45€ (09.03.2026, 14:45 Uhr) Basispreis variabel 3.114,22 Pkt Knock-out-Schwelle 3.114,22 Pkt Hebel 3,99 Abstand zum Knock-out 25,14% Stop-Loss Put 4,83€ Kursziel Put 6,21€ (+15,94%)

