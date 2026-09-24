Trading Idee: Russell 2000 - Boden der Korrektur erreicht?
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Der Russell 2000 befindet sich seit dem Verlaufshoch vom 17. August bei 3.072 Punkten in einer tiefen Korrektur und hat in den Vortagen das Korrekturrechteck und heute den genauen Zielbereich der Korrektur im Bereich von 2.800 bis 2.830 Punkten erreicht. Aktuell dreht der Russell 2000 genau hier wieder nach oben ab und könnte die Korrektur damit beenden. Startet nun eine längere Aufwärtsbewegung?
Werte in diesem Artikel
Die Chancen stehen gut, dass der Russell 2000 kurz vor seinem Verlaufstief steht oder dieses mit dem bisherigen Tief bereits erreicht hat. Der Index hat noch etwas Spielraum nach unten, daher sollte nun nach dem Erreichen des Korrekturzielbereichs genau auf Long-Signale geachtet werden. Der bullische Börsenmonat Oktober steht bevor und ein langfristiger Trendwechsel ist Stand heute eher unwahrscheinlich. Es deutet derzeit kaum etwas darauf hin. Daher muss weiter von einer tiefen Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend ausgegangen werden, die in der Folge dann in einen Trendwechsel auf Long bzw. eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung münden sollte. Eine stärkere sehr tiefe Korrektur oder ein Trendwechsel wird eher im kommenden Jahr 2027 erwartet.
Ein paar Fakten zur Statistik. Vom 1. Oktober bis zum Jahresende schloss der Russell 2000 seit 1988 in 38 Fällen 30-mal im Plus, das sind knapp 79 Prozent, im Mittel mit 5,36 Prozent und im Median mit 3,78 Prozent. In den neun Jahren mit amerikanischen Zwischenwahlen, zu denen auch dieses gehört, liegt die Trefferquote mit 77,8 Prozent fast gleich hoch, bei einem Mittel von 5,05 Prozent. Der Median ist dabei der mittlere Wert aller Jahre und wird von einzelnen Ausreissern weniger verzerrt als der Durchschnitt. Ein solches Muster ist kein Versprechen, aber es beschreibt das kommende Quartal.
Und auch die Positionierung am Terminmarkt spricht eine klare Sprache. Zum Stichtag 15. September hielten die spekulativ ausgerichteten Fonds netto rund 97.000 Kontrakte auf der Verkaufsseite, während die kommerziellen Adressen mit knapp 69.000 Kontrakten netto auf der Käuferseite standen. Gleichzeitig stieg die Zahl der offenen Kontrakte um mehr als 65.000 auf rund 497.000. Eine so einseitige Aufstellung der Fonds bedeutet, dass bei steigenden Kursen Rückkäufe anstehen, die eine Aufwärtsbewegung zusätzlich befeuern können.
Fazit:
Trader könnten eine Long-Position auf den Russell 2000 über einen Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MK7X1U in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 3.100 Punkte eine Rendite von 45,89% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 2.700 Punkten platziert werden, was einem Verlust von 22,38% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,05. Der Hebel liegt bei 4,94 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 20,46 Prozent.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im Russell 2000 investiert.
|Trading-Idee: Russell 2000
|Basiswert
|Russell 2000
|Produktgattung
|Open-End-Turbo Long
|Emittent
|Morgan Stanley
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000MK7X1U0 / MK7X1U
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|2.242,79 Punkte
|2.242,79 Punkte
|Basispreis variabel
|57,74$
|Knock-out-Schwelle
|57,74$
|Hebel
|4,94
|Abstand zum Knock-out
|20,46%
|Stop-Loss Call
|3,99€ (-22,38%)
|Ziel Call
|7,51€ (+45,89%)
Risikohinweis:
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