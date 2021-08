Trading Idee Salesforce.com: Neues Hoch im Visier

Aktien in diesem Artikel Salesforce 220,00 EUR

Das kommt nicht von ungefähr. Denn Salesforce.com ist derzeit in einigen Projekten aktiv, die einerseits attraktive Wachstumsperspektiven liefern können, andererseits auch für gewisse Schlagzeilen sorgen. Letzteres vor allem durch den Plan, einen konzerneigenen Streamingdienst aufzubauen. Klingt erst mal seltsam. Aber Salesforce.com will nicht mit Netflix und Co. konkurrieren, sondern diesen Dienst vor allem Geschäftsleuten anbieten. Die Inhalte sollen sich dabei rund um die Geschäftswelt, Persönlichkeiten und deren Unternehmensstrategien drehen.

Neues Geschäftsfeld

Wichtiger dürfte wohl die Expansion in den sogenannten RPA-Markt sein. Hinter dieser Abkürzung steht Robotic Process Automation, also robotergestützte Prozessautomatisierung, mit deren Hilfe beispielsweise manuelle, zeitintensive oder fehleranfällige Tätigkeiten durch Softwareroboter übernommen werden können. Ein Markt, in dem sich schon Größen wie Oracle und SAP tummeln und der in den kommenden sieben Jahren nach Marktschätzungen um jährlich fast 33 Prozent wachsen soll. Hier hat Salesforce.com nur den ersten Schritt mit der Übernahme eines entsprechenden Technologieanbieters getan.

Break gelungen?

Das findet auch seinen Widerhall in der Aktie. Nach dem aktuellen Break des Widerstandes bei rund 253 Dollar dürfte als nächstes die Oktober-Spitze im Bereich von 270 Dollar in Angriff genommen werden können, eine kurzfristige Chance von rund 5-6 Prozent. Darüber hinaus natürlich auch im Blick das bisherige Hoch aus dem letzten September 2020 bei rund 283 Dollar, was rund 10 Prozent Chance vom jetzigen Stand aus bedeuten würde.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die hier auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wetten wollen, können auch einen Call-Optionsschein einsetzen. Wir empfehlen einen Best Unlimited Turbo Optionsschein der Société Générale mit einem Hebel von 6,2. Das Potenzial taxieren wir auf rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei 5,40 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 2,70 Euro.

Trading Idee Salesforce.com Basiswert Salesforce.com Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent Société Générale ISIN DE000SD6DBQ9 / SD6DBQ Laufzeit Open end Stand 23.08.2021 14:47 Uhr Kurs Hebelprodukt 3,63 Euro Basispreis variabel 216,60 Dollar Knock-out-Schwelle 216,60 Dollar Hebel 6,2 Abstand zum Knock-out 16,1 Prozent Stop-Loss 2,70 Euro Ziel 5,40 Euro (+48,8 %)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

