Trading Idee: SanDisk — Langfristverträge statt Preiszyklus

Trading Idee

Die Aktien von SanDisk (ISIN: US80004C2008) notieren am Freitag im US-Handel bei 1.766,52 US-Dollar und damit 0,71 Prozent über dem Vortagesschluss. Für die Titel des im kalifornischen Milpitas ansässigen Speicherchipherstellers reicht die Tagesspanne bislang von 1.742,59 bis 1.815,00 Dollar. Der Aufwärtstrend ist klar intakt und sollte sich weiter fortsetzen. Der aktuelle Rücksetzer bietet eine Long-Chance.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die SanDisk-Titel sind in den vergangenen Tagen frisch aus der Ichimoku-Wolke nach oben ausgebrochen und haben damit ein langfristiges Long-Signal generiert. Aktuell befinden sich die Scheine in einem Rücklauf und laufen direkt am wichtigen 10er-EMA im Bereich von 1.731 Dollar seitwärts. Der 10er-EMA dient oft als wichtige Auffangmarke bei Rücksetzern im übergeordneten Aufwärtstrend. Wahrscheinlich werden die SanDisk-Aktien hier wieder nach oben abprallen und die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Die erste Anlaufmarke wäre dabei dann das Verlaufshoch bei 1.909 Dollar vom 22. September, geht es darüber hinaus würde nicht nur der Aufwärtstrend mit einer Kette von höheren Hochs und höheren Tiefs erneut bestätigt, sondern auch die Chance auf einen weiteren Hochlauf bis zum Verlaufshoch bei 2.354 Dollar vom 22. September generiert werden. Rutschten die Papiere doch unter den 10er-EMA ab, sollte die Korrektur spätestens im Bereich des 50er-EMA um 1.600 Dollar auslaufen und die SanDisk-Aktien in der Folge wieder nach Norden abdrehen.

In eigener Sache

Der Kern des Trades liegt im Geschäftsmodell. Speicherchips galten lange als reines Zyklusgeschäft, in dem Preise und Gewinne im Takt von Angebot und Nachfrage steigen und wieder einbrechen. Genau das will der Konzern hinter sich lassen. Inzwischen hat SanDisk zehn langfristige Lieferverträge mit acht Kunden aus dem Rechenzentrums- und Endgerätegeschäft unterzeichnet, die über eine gewichtete Laufzeit von mehr als vier Jahren laufen. Finanzvorstand Luis Visoso beziffert den daraus erwarteten Mindestumsatz auf 93,9 Milliarden Dollar, gerechnet zu den vereinbarten Untergrenzpreisen. Abgesichert ist das mit Garantien der Kunden über 16,5 Milliarden Dollar, etwa in Form von Bareinlagen. Zum Vergleich, im gesamten Geschäftsjahr 2026 setzte SanDisk 20,25 Milliarden Dollar um. Steigen die Marktpreise über die Untergrenzen, verdient der Konzern mit.

Das vierte Geschäftsquartal, das Ende Juni endete, zeigt die Wucht der aktuellen Nachfrage. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 372 Prozent auf 8,97 Milliarden Dollar. Das Rechenzentrumsgeschäft verdoppelte sich gegenüber dem Vorquartal auf 2,98 Milliarden Dollar, getrieben von Speicherlösungen für Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Von jedem Umsatzdollar blieben nach Abzug der direkten Herstellkosten 84,6 Cent übrig, eine Bruttomarge von 84,6 Prozent. Ohne Sondereffekte verdiente SanDisk 39,25 Dollar je Aktie. Für das laufende erste Quartal stellt die Konzernführung einen Umsatz von 10,3 bis 10,8 Milliarden Dollar und einen bereinigten Gewinn von 44 bis 46 Dollar je Aktie in Aussicht. Die Aktionäre profitieren zusätzlich über Rückkäufe, denn nach 4,5 Milliarden Dollar im vierten Quartal stehen noch 15,5 Milliarden Dollar für weitere Käufe bereit.

Trotz des gewaltigen Kursanstiegs seit der Abspaltung vom Festplattenhersteller Western Digital aus San Jose im Februar 2025 wirkt die Bewertung auf Basis der Schätzungen niedrig. Die Schätzungen stehen bei 224,62 Dollar Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027, 263,26 Dollar für 2028 und 184,03 Dollar für 2029. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 7,9 (2027), 6,7 (2028) und 9,6 (2029). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Der erwartete Rückgang des Gewinns für 2029 zeigt allerdings, dass die Analysten dem Hoch der Speicherpreise nicht ewig trauen. Von 25 Analysten raten 21 zum Kauf, ihr mittleres Kursziel liegt bei 2.136,54 Dollar. Seit Montag gehört SanDisk zudem zum SP100, dem Index der hundert grössten US-Konzerne, was die Nachfrage von Indexfonds erhöht.

Die nächsten Zahlen legt SanDisk am 5. November vor. Bis dahin bleibt die Aktie anfällig für starke Ausschläge, wie die Spanne der vergangenen Monate zeigt. Anfang August fielen die Aktien trotz Rekordzahlen nachbörslich um rund zwölf Prozent, weil vieles bereits eingepreist war. Im Juli belastete der milliardenschwere Börsengang des chinesischen Speicherherstellers CXMT aus Hefei die gesamte Branche, denn die wachsende Konkurrenz aus China kann auf die Preise drücken. Schwach läuft zudem das Geschäft mit Endkunden, dessen Umsatz im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 32 Prozent schrumpfte. Hinzu kommt die Abhängigkeit vom japanischen Speicherchiphersteller Kioxia aus Tokio, mit dem SanDisk die Chips gemeinsam fertigt. Schließen die Aktien unter 1.500 Dollar, hat sich der Trade erledigt.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von SanDisk über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX9W62 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 2.300 Dollar eine Rendite von 72,90% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 1.500 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 37,43% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,95. Der Hebel liegt bei 2,42 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 38,95 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in SanDisk-Aktien investiert.

Trading Idee: SanDisk Basiswert SanDisk (ISIN: US80004C2008) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX9W624 / LX9W62 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,63/0,64€ (25.09.2026, 17:57 Uhr) Basispreis variabel 1.078,38$ Knock-out-Schwelle 1.078,38$ Hebel 2,42 Abstand zum Knock-out 38,95% Stop-Loss Call 0,40€ (-37,43%) Ziel Call 1,10€ (72,90%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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