Trading Idee: SAP — Rekordquartal bringt Käufer in Stellung, Ziel 232 Euro

Trading Idee

Die Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600) haben mit einem Rekordquartal die Skeptiker vorerst zum Schweigen gebracht.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorgelegt hat SAP die Zahlen am 21. Oktober. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um 12 Prozent, die Cloud-Erlöse legten um 25 Prozent zu, und das bereinigte Betriebsergebnis kletterte um 18 Prozent auf mehr als 3 Milliarden Euro. Besonders aufmerksam verfolgt die Börse allerdings den Current Cloud Backlog, also den Wert der vertraglich zugesagten Cloud-Umsätze der kommenden zwölf Monate. Er erhöhte sich währungsbereinigt um 26 Prozent, erreichte 24,1 Milliarden Euro und übertraf die Konsensschätzung damit um drei Prozentpunkte.

In eigener Sache

Wie empfindlich Anleger auf diese Kennzahl reagieren, zeigte der Januar. Damals wuchs der Backlog im Schlussquartal 2025 um 25 statt der erhofften 26 Prozent, und die Aktien brachen um 16 Prozent ein. Seither drückte die Sorge auf die Kurse, dass KI-Anbieter wie OpenAI und Anthropic klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten. Das jüngste Quartal hat diese Zweifel zumindest teilweise ausgeräumt. SAP hob das Ziel für die Cloud-Erlöse 2026 auf 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro an, ein Plus von 23 bis 25 Prozent, und stellt für 2027 ein schnelleres Wachstum in Aussicht.

Auf der Seite der Analysten hat sich das Bild ebenfalls aufgehellt. Neben Goldman Sachs mit einem Ziel von 258 Euro nennt HSBC nach der Hochstufung am 23. Oktober 240 Euro. Von 29 Experten raten 24 zum Kauf, ihr mittleres Kursziel liegt bei knapp 239 Euro. Beim Gewinn je Aktie rechnen sie für 2026 mit 7,08 Euro und für 2028 mit 9,80 Euro. Die Bewertung, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), erreicht damit rund 30 für das laufende und knapp 22 für das übernächste Jahr. Das ist fast doppelt so viel wie für den deutschen Gesamtmarkt mit knapp 17, entspricht aber in etwa dem Schnitt der Softwarebranche von 29.

Kurzfristig wirkt der Anstieg seit Juli allerdings überhitzt. Der Relative-Stärke-Index (RSI), der die Kraft der Auf- und Abwärtsbewegungen misst, liegt bei gut 74 und damit im überkauften Bereich oberhalb von 70. Am heutigen Mittwochabend entscheidet zudem die US-Notenbank über die Zinsen, und nachbörslich berichten Microsoft und Alphabet, deren Aussagen zu den KI-Ausgaben die gesamte Softwarebranche bewegen können. Die nächsten Zahlen folgen erst am 28. Januar.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 205 Euro eine Long-Position auf die Titel von SAP über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX2KBW in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 232 Euro eine Rendite von 29,89% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 193 Euro platziert werden, was einem Verlust von 13,28% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,25. Der Hebel liegt bei 2,27 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 43,87 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 205 Euro, aktuell notiert der Schein bei 9,92/9,96 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in SAP-Aktien investiert.

Trading-Idee: SAP Basiswert SAP (ISIN: DE0007164600) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX2KBW4 / LX2KBW Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 9,92/9,96€ (28.10.2026, 14:52 Uhr) Basispreis variabel 115,06€ Knock-out-Schwelle 115,06€ Hebel 2,27 Abstand zum Knock-out 43,87% Stop-Loss Call 7,83€ (-13,28%) Ziel Call 11,73€ (+29,89%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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