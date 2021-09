Trading Idee Shell: Mega-Deal begeistert

Die Permian-Assets bestanden bislang einerseits auf aus rund 600 Meilen an Öl-, Erdgas-und Wasserpipelines, aber auch aus Produktions-Kapazitäten von rund 175.000 Barrel Öl-Äquivalent pro Tag. Mit den nun vereinbarten 9,5 Milliarden Dollar Kaufpreis macht Shell einen ziemlichen Reibach, nachdem man einen Großteil dieser jetzt verkauften Assets 2012 für 1,9 Milliarden Dollar erworben hatte.

Milliardenschwere Ausschüttungen

Größter Profiteur dieser Transaktion sollen die Shell-Aktionäre sein. Denn insgesamt 7 Milliarden Dollar des Kaufpreises sollen nach dem Abschluss als Ausschüttungen an die Anteilseigner gehen. Der Rest soll zur Stärkung der Bilanz verwendet werden. Wobei die geplanten Ausschüttungen on top gehen sollen auf die schon angekündigten Zahlungen von rund 20 bis 30 Prozent vom Cashflow. Damit folgt Shell konsequent seiner neuen Strategie, sich von Öl- und Gas-Assets zu trennen und im Gegenzug stärker in alternative Energien zu expandieren.

Durchbruch möglich

Die Börse feiert diesen neuesten Deal. Wobei es jetzt spannend wird, ob das ausreicht, um die Widerstandszone bei rund 17,70 Euro zu durchbrechen. Gelänge dies, wäre als nächstes Ziel der Bereich um 18,60 Euro greifbar nahe. Aber letztlich geht es natürlich vor allem darum, wieder in den Bereich von 25 Euro zu kommen, wo die damalige Unterstützung vor dem Sell-off Anfang 2020 lag.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Investoren, die auf ein technisches Comeback der Shell-Aktie setzen, können auch einen Call-Optionsschein nutzen. Wir empfehlen einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 6,3. Das vorläufige Gewinnpotenzial taxieren wir auf rund 50 Prozent mit einem Kursziel bei 4,20 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 2,10 Euro.

Trading Idee Shell Basiswert Royal Dutch Shell Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN DE000UE6PQD4 / UE6PQD Laufzeit Open end Stand 21.09.2021 11:25 Uhr Kurs Hebelprodukt 2,79 Euro Basispreis variabel 14,91 Euro Knock-out-Schwelle 14,91 Euro Hebel 6,3 Abstand zum Knock-out 14,9 Prozent Stop-Loss 2,10 Euro Ziel 4,20 Euro (+50,5 %)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com