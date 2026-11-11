Trading Idee: Siemens Energy — Rekordjahr und Ziele bis 2030, Ziel 140 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) gehören nach einem Rekordjahr und neuen Zielen bis 2030 zu den stärksten Werten im DAX.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das abgelaufene Geschäftsjahr übertraf die Erwartungen auf breiter Front. Der Auftragseingang stieg auf vergleichbarer Basis um 18,8 Prozent auf 68,1 Milliarden Euro, der Umsatz um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Sondereffekten mehr als verdoppelte sich auf 5,49 Milliarden Euro, was einer Marge von 12,4 Prozent entspricht. Unter dem Strich blieben 4,13 Milliarden Euro oder 4,44 Euro je Aktie nach 1,63 Euro im Vorjahr. Allein im vierten Quartal setzte der Konzern mit 12,8 Milliarden Euro so viel um wie nie zuvor und verdiente 1,49 Euro je Aktie, Analysten hatten mit 1,41 Euro gerechnet. Der Auftragsbestand erreichte den Rekordwert von 164 Milliarden Euro.

In eigener Sache

Getragen wird das Wachstum vom Strombedarf neuer Rechenzentren und vom Ausbau der Netze. Die Sparte Gas Services mit Gasturbinen und deren Wartung steigerte den Umsatz um gut 20 Prozent bei einer Marge von 16,4 Prozent, das Netzgeschäft Grid Technologies wuchs um gut 26 Prozent bei einer Marge von 18,9 Prozent. Die lange verlustreiche Windkrafttochter Siemens Gamesa erreichte die angestrebte Gewinnschwelle und schrieb zum zweiten Mal in Folge ein positives Quartalsergebnis, was Vorstandschef Christian Bruch besonders hervorhob.

Für das neue Geschäftsjahr plant das Management ein vergleichbares Umsatzplus von 14 bis 16 Prozent, eine Marge vor Sondereffekten in derselben Spanne, einen Überschuss von rund 5 Milliarden Euro und einen freien Mittelzufluss vor Steuern von etwa 10 Milliarden Euro. Bis zum Geschäftsjahr 2030 soll der Umsatz jährlich um 12 bis 14 Prozent wachsen und die Marge auf 20 bis 22 Prozent klettern. Die US-Investmentbank Jefferies nennt diese Ziele einen Meilenstein und bestätigte ihr Kaufvotum mit einem Kursziel von 210 Euro. JPMorgan sieht die Papiere sogar bei 245 Euro, Goldman Sachs bei 212 Euro. Von 28 Analysten empfehlen 21 den Kauf, 4 das Halten und 3 den Verkauf, im Schnitt trauen sie den Titeln knapp 193 Euro zu.

Nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate ist auch die Bewertung zurückgekommen. Auf Basis des abgelaufenen Jahres zahlen Anleger knapp 30 Euro für jeden Euro Überschuss je Aktie. Analysten rechnen im laufenden Geschäftsjahr mit 6,31 Euro und im folgenden mit 8,21 Euro je Aktie, womit das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), also der Kurs im Verhältnis zum Jahresgewinn, auf knapp 21 und 16 sinkt. Vergleichbare Industriewerte werden im Schnitt mit gut 23 bewertet.

Vom Hoch bei 191,66 Euro sind die Titel trotz des Tagesgewinns noch rund 31 Prozent entfernt. In der vergangenen Woche fielen sie bis auf knapp 111 Euro, als Sorgen um die Investitionen in Rechenzentren die Börsen erfassten, und am Montag kommender Woche liefert der Chipkonzern Nvidia mit seinen Zahlen den nächsten Stimmungstest für das Thema. Nach den unerwartet hohen US-Verbraucherpreisen gilt zudem eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als ausgemacht, und zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren bei rund 5 Prozent.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 129,50 Euro eine Long-Position auf die Titel von Siemens Energy über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HF2HMV in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 140 Euro eine Rendite von 128,05% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 125,50 Euro platziert werden, was einem Verlust von 48,78% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,63. Der Hebel liegt bei 15,79 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 5,71 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 129,50 Euro, aktuell notiert der Schein bei 1,01/1,02 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Siemens-Energy-Aktien investiert.

Trading-Idee: Siemens Energy Basiswert Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HF2HMV7 / HF2HMV Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,01/1,02€ (11.11.2026, 13:43 Uhr) Basispreis variabel 122,10€ Knock-out-Schwelle 122,10€ Hebel 15,79 Abstand zum Knock-out 5,71% Stop-Loss Call 0,42€ (-48,78%) Ziel Call 1,87€ (+128,05%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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