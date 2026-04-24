Trading Idee: Siemens Energy - Rücklauf zum 50er-EMA als Long-Chance?

Trading Idee

Die Aktien von Siemens Energy notieren aktuell bei rund 170 Euro und haben nach dem Verlaufshoch bei 195,54 Euro eine gesunde Konsolidierung eingeleitet. Der Konzern profitiert als einer der weltweit führenden Energietechnologie-Anbieter massiv vom globalen Ausbau der Stromnetze und der steigenden Nachfrage nach Gasturbinen. Die aktuelle Korrektur in Richtung des 50er-EMA bietet eine attraktive Einstiegsgelegenheit für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.

Siemens Energy befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend, der seit dem Tief bei 129,05 Euro im März eine beeindruckende Rallye hervorgebracht hat. Der Kurs notiert aktuell bei 170,46 Euro und damit oberhalb des 50er-EMA bei 158,94 Euro sowie deutlich über der 200er-EMA bei 136,90 Euro, der als langfristiger Richtungsweiser gilt. Die Ichimoku-Wolke verläuft aktuell bei 150 Euro. Erst bei einem Durchbruch unter die Ichimoku-Wolke würde sich die Lage für Siemens Energy wieder langfristig eintrüben.

In eigener Sache

Der RSI(14) steht bei 53,75 im neutralen Bereich, weder überkauft noch überverkauft, und hat damit noch weiteren Raum nach oben. Solange der 50er-EMA bei 159 Euro hält, bleibt das übergeordnete Bild klar bullisch. Ein erneuter Anstieg über 180 Euro würde zudem den Weg in Richtung 200 Euro und darüber hinaus freimachen.

Siemens Energy gehört zu den großen Gewinnern der globalen Energiewende. Das Unternehmen ist in den Bereichen Gasturbinen, Stromnetze, Transformation und industrielle Anwendungen tätig und profitiert von milliardenschweren Investitionsprogrammen weltweit. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 124 Mrd. Euro, was die Bedeutung des Konzerns im Energiesektor unterstreicht.

Die Analysten sind überwiegend positiv für das Papier gestimmt. Morgan Stanley sieht das Kursziel bei 209 Euro, BofA Securities bei 230 Euro, und die Deutsche Bank bei 186 Euro. Der Durchschnitt der Analysten-Kursziele liegt bei 170,86 Euro mit einer Kaufempfehlung. Das KGV (Forward) liegt bei 51,5x, eine ambitionierte Bewertung, die jedoch durch das hohe Wachstumspotenzial im Bereich Netzausbau und Gasturbinen gerechtfertigt wird.

Der nächste wichtige Termin ist die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das 2. Quartal am 12. Mai 2026. Siemens Energy hatte bereits am 23. April 2026 vorläufige Ergebnisse für dieses Quartal publiziert und gleichzeitig die Jahresprognose angehoben. Der Termin am 12. Mai dient also eher der finalen Bestätigung.

Fazit:

Die Kombination aus intaktem Aufwärtstrend und der starken fundamentalen Positionierung im Bereich Energieinfrastruktur spricht für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 200 Euro. Der Einstieg bietet sich im Bereich um 160 Euro am 50er-EMA an, abgesichert durch einen Stopp-Loss bei 144 Euro unterhalb der Ichimoku-Wolke. Mit dem Open End Turbo Long (WKN: NB4W67) von ING Markets lässt sich diese Bewegung mit einem Hebel von 3,26 umsetzen. Das CRV von 2,48 ist sehr attraktiv.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Siemens-Energy-Aktien investiert.

Trading Idee: Siemens Energy Basiswert Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) Produktgattung Open End Turbo (Long) Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt NB4W67 / DE000NB4W678 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 5,15/5,16 € (28.04.2026, 14:35 Uhr) Basispreis variabel 119,23€ Knock-out-Schwelle 119,23€ Hebel 3,26 Abstand zum Knock-out 30,30% Stop-Loss Call 2,53€ Ziel Call 8,13€ (+96,42%)

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