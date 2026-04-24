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Trading Idee

Trading Idee: Siemens Energy - Rücklauf zum 50er-EMA als Long-Chance?

28.04.26 15:00 Uhr

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Trading Idee: Siemens Energy - Rücklauf zum 50er-EMA als Long-Chance? | finanzen.net

Die Aktien von Siemens Energy notieren aktuell bei rund 170 Euro und haben nach dem Verlaufshoch bei 195,54 Euro eine gesunde Konsolidierung eingeleitet. Der Konzern profitiert als einer der weltweit führenden Energietechnologie-Anbieter massiv vom globalen Ausbau der Stromnetze und der steigenden Nachfrage nach Gasturbinen. Die aktuelle Korrektur in Richtung des 50er-EMA bietet eine attraktive Einstiegsgelegenheit für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
172,92 EUR -6,04 EUR -3,38%
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Siemens Energy befindet sich in einem intakten Aufwärtstrend, der seit dem Tief bei 129,05 Euro im März eine beeindruckende Rallye hervorgebracht hat. Der Kurs notiert aktuell bei 170,46 Euro und damit oberhalb des 50er-EMA bei 158,94 Euro sowie deutlich über der 200er-EMA bei 136,90 Euro, der als langfristiger Richtungsweiser gilt. Die Ichimoku-Wolke verläuft aktuell bei 150 Euro. Erst bei einem Durchbruch unter die Ichimoku-Wolke würde sich die Lage für Siemens Energy wieder langfristig eintrüben.

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Der RSI(14) steht bei 53,75 im neutralen Bereich, weder überkauft noch überverkauft, und hat damit noch weiteren Raum nach oben. Solange der 50er-EMA bei 159 Euro hält, bleibt das übergeordnete Bild klar bullisch. Ein erneuter Anstieg über 180 Euro würde zudem den Weg in Richtung 200 Euro und darüber hinaus freimachen.

Siemens Energy gehört zu den großen Gewinnern der globalen Energiewende. Das Unternehmen ist in den Bereichen Gasturbinen, Stromnetze, Transformation und industrielle Anwendungen tätig und profitiert von milliardenschweren Investitionsprogrammen weltweit. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 124 Mrd. Euro, was die Bedeutung des Konzerns im Energiesektor unterstreicht.

Die Analysten sind überwiegend positiv für das Papier gestimmt. Morgan Stanley sieht das Kursziel bei 209 Euro, BofA Securities bei 230 Euro, und die Deutsche Bank bei 186 Euro. Der Durchschnitt der Analysten-Kursziele liegt bei 170,86 Euro mit einer Kaufempfehlung. Das KGV (Forward) liegt bei 51,5x, eine ambitionierte Bewertung, die jedoch durch das hohe Wachstumspotenzial im Bereich Netzausbau und Gasturbinen gerechtfertigt wird.

Der nächste wichtige Termin ist die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das 2. Quartal am 12. Mai 2026. Siemens Energy hatte bereits am 23. April 2026 vorläufige Ergebnisse für dieses Quartal publiziert und gleichzeitig die Jahresprognose angehoben. Der Termin am 12. Mai dient also eher der finalen Bestätigung.

Trading Idee: Siemens Energy

Fazit:

Die Kombination aus intaktem Aufwärtstrend und der starken fundamentalen Positionierung im Bereich Energieinfrastruktur spricht für eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 200 Euro. Der Einstieg bietet sich im Bereich um 160 Euro am 50er-EMA an, abgesichert durch einen Stopp-Loss bei 144 Euro unterhalb der Ichimoku-Wolke. Mit dem Open End Turbo Long (WKN: NB4W67) von ING Markets lässt sich diese Bewegung mit einem Hebel von 3,26 umsetzen. Das CRV von 2,48 ist sehr attraktiv.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Siemens-Energy-Aktien investiert.

Trading Idee: Siemens Energy
BasiswertSiemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0)
ProduktgattungOpen End Turbo (Long)
EmittentING Markets
ISIN/WKN HebelproduktNB4W67 / DE000NB4W678
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)5,15/5,16 € (28.04.2026, 14:35 Uhr)
Basispreis variabel119,23€
Knock-out-Schwelle119,23€
Hebel3,26
Abstand zum Knock-out30,30%
Stop-Loss Call2,53€
Ziel Call8,13€ (+96,42%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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