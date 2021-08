Trading Idee Siemens Healthineers: Kommt eine höhere Prognose?

Wie der Finanzvorstand Jochen Schmitz per Wochenend-Interview bekannt gab, ist durch die Übernahme des amerikanischen Krebstherapie-Spezialisten Varian sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität mit höheren Werten zu rechnen. Siemens Healthineers hatte rund 16 Milliarden Dollar für Varian bezahlt. Die Übernahme wurde im April abgeschlossen.

Neuerwerbung könnte mehr bringen

Jetzt erwartet man, dass der neue Betriebsteil seine bisherige Umsatzrendite von rund 15 Prozent in Richtung 20 Prozent und darüber hinaus steigern kann. Das vor allem auch durch ein weiteres Umsatzwachstum wie auch positive Synergie-Effekte. Dafür hatte Siemens Healthineers bisher für das Geschäftsjahr 2024/25 rund 300 Millionen Euro avisiert. Jetzt erwartet das Unternehmen, dass es darüber hinausgehen könnte. Man darf also gespannt sein, was Siemens Healthineers dann auf dem terminierten Investorentag im November an neuen Prognosen vorstellt. Dieser ist übrigens für den 17. November vorgemerkt.

Gute Stimmung

Die Aktie von Siemens Healthineers zeigte sich auch wegen der guten Quartalszahlen mit einem starken Aufwärtsmomentum. Das bringt zwar die Bewertung inzwischen schon etwas in eher strapazierte Bereiche. So liegt das aktuell geschätzte KGV für das laufende Geschäftsjahr bei knapp 30. Doch dürfte der Markt vor dem Hintergrund möglicher Prognose-Anhebungen wohl bereit sein, hier „großzügig“ zu sein.

Fazit

Spekulativ ausgerichtete Anleger, die von einer Fortsetzung der Rally ausgehen, können dies auch mit einem Call-Optionsschein begleiten. Wir empfehlen einen Turbo Bull Open End der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 6,6. Das aktuelle Gewinnpotenzial taxieren wir hierbei auf gut 40 Prozent mit einem Kursziel bei 1,30 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,70 Euro.

Übrigens, bei Produkten dieses Emittenten gibt es eine Aktion namens Cashback Trading. Anleger können bei der Mehrzahl an Banken oder Brokern die Ordergebühren von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat zurückerstattet bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Trading Idee Siemens Healthineers Basiswert Siemens Healthineers Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent HypoVereinsbank ISIN DE000HR8ACD4 / HR8ACD Laufzeit Open end Stand 16.08.2021 11:55 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,91 Euro Basispreis variabel 50,71 Euro Knock-out-Schwelle 50,71 Euro Hebel 6,6 Abstand zum Knock-out 14,8 Prozent Stop-Loss 0,70 Euro Ziel 1,30 Euro (+42,9 %)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: Siemens AG