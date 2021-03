Trading Idee Siemens Healthineers: Mehrere Wachstumstreiber

Potenzialträchtig ist beispielsweise auch der vom Unternehmen entwickelte Antigen-Selbsttest für Covid-19. Dieser hat vor wenigen Tagen die Zulassung zum Einsatz in Österreich bekommen, wo man ja eine sehr umfangreiche Teststrategie fährt. Gut vorstellbar, dass sich auch andere Regierungen dafür interessieren.

Wichtige Verstärkung

Ebenfalls wichtig ist die inzwischen genehmigte Übernahme des Krebsspezialisten Varian, für den man rund 16,4 Milliarden Dollar zahlen wird. Varian ist für Siemens Healthineers insbesondere dadurch interessant, dass das US-Unternehmen Marktführer im Bereich Strahlentherapien ist.

Technischer Ausbruch

Das alles liefert ein Umfeld, in dem sich die Aktie nach der jüngsten Korrektur inzwischen wieder nach oben orientieren kann. Ein wichtiger charttechnischer Zwischenschritt ist hierbei sicherlich der erfolgte Ausbruch über die 50-Tage-Linie.

Fazit:

Spekulativ aufgestellte Anleger, die auf eine Fortsetzung der Erholung setzen, können dies auch mit einem Call-Optionsschein tun. Hier empfehlen wir einen Turbo Bull Open End der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 5,2. Da wir erwarten, dass Siemens Healthineers mindestens das alte Hoch im Bereich von 50 Euro wieder erreichen kann, ergibt sich daraus für den Optionsschein ein mögliches Potenzial von rund 40 Prozent mit einem Kursziel von rund 1,25 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,65 Euro.

Trading Idee Siemens Healthineers Basiswert Siemens Healthineers Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent HypoVereinsbank ISIN DE000HR41P55 / HR41P5 Laufzeit Open end Stand 11.03.2021 11:22 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,90 Euro Basispreis variabel 37,85 Euro Knock-out-Schwelle 37,85 Euro Hebel 5,2 Abstand zum Knock-out 18,6 Prozent Stop-Loss 0,65 Euro Ziel 1,25 Euro (+38,9 %)

