Trading Idee: Silber — Inflationsschreck verdaut, Ziel 61,50 Dollar

Trading Idee

Silber (ISIN: XC0009653103) findet nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte wieder Käufer. Nachdem überraschend hohe US-Inflationsdaten den Preis am Mittwoch um gut 6 Prozent auf den tiefsten Schlusskurs des Jahres gedrückt hatten, kostet eine Feinunze am Freitagmorgen 57,72 US-Dollar. Seit Jahresbeginn bleibt damit ein Abschlag von gut 20 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ausgelöst hat den Einbruch die Teuerung in den USA. Die Verbraucherpreise stiegen im September um 3,7 Prozent zum Vorjahr, erwartet waren 3,6 Prozent, getrieben vor allem von Benzin, das sich binnen eines Monats um 9,1 Prozent verteuerte. Am Terminmarkt kletterte die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung bei der Sitzung der US-Notenbank am 28. Oktober zeitweise auf über 50 Prozent, ist seitdem aber wieder deutlich gesunken. Für Silber sind höhere Zinsen doppelt unbequem, denn das Metall wirft selbst keine Erträge ab, und ein stärkerer Dollar macht es für Käufer ausserhalb der USA teurer.

In eigener Sache

Stärker als Gold reagiert Silber zudem auf die Konjunktur. Mehr als die Hälfte der Nachfrage kommt aus der Industrie, etwa für Solarmodule und Elektronik, weshalb der Preis bei Sorgen um das Wachstum oft überproportional nachgibt. Das zeigt das Verhältnis der beiden Edelmetalle zueinander. Für eine Unze Gold mussten zur Wochenmitte 73,8 Unzen Silber bezahlt werden, so viele wie zu keinem anderen Zeitpunkt in diesem Jahr. Steigt Silber wieder stärker als Gold, schrumpft dieser Abstand, und davon soll der Schein profitieren.

Wie heftig die Ausschläge sein können, zeigt das laufende Jahr. Ende Januar hatte Silber mit 121,64 Dollar ein Rekordhoch erreicht, seither hat sich der Preis mehr als halbiert. Ein Teil der Übertreibung ist damit abgebaut, und am Freitagmorgen notiert das Edelmetall bereits rund 2 Dollar über seinem Tagestief vom Mittwoch.

Den nächsten Anstoss könnte noch am Freitag der Vorsitzende der US-Notenbank geben. Kevin Warsh spricht bei der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Bangkok. Klingt er nach einer Pause, dürfte das Silber entlasten. Eine Zinserhöhung so kurz vor den Kongresswahlen am 3. November wäre ohnehin politisch heikel. Umgekehrt würden weiter steigende Benzinpreise die Inflation erneut anheizen und den Druck auf die Notenbank erhöhen. Rutscht Silber unter die Tiefs dieser Woche, wäre die Gegenbewegung gescheitert, ein Ausverkauf über Nacht ist bei dem Metall keine Seltenheit.

Charttechnisch sollte Silber im Bereich der massiven Unterstützungszone um 55 Dollar einen Boden finden und nach oben abprallen. In der Folge wäre dann zunächst mit einem Hochlauf Richtung 10er-EMA um 59 Dollar zu rechnen und bei einem weiteren Anstieg darüber mit einem Hochlauf zum 200er-EMA auf 64,60 Dollar aktuell. Erst bei einem Durchbruch über den 200er-EMA und aus der Ichimoku-Wolke würde sich die Lage für Silber komplett von Short auf Long drehen. Rutscht Silber allerdings doch noch nachhaltig unter die Unterstützungszone um 55 Dollar, wäre zunächst mit einem weiteren Abverkauf Richtung 30 Dollar und erst in der Folge mit einem stärkeren längeren Anstieg zu rechnen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Silber über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NB3S78 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 61,50 Dollar eine Rendite von 27,80% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 54,40 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 24,10% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,15. Der Hebel liegt bei 4,22 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 23,39 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Silber investiert.

Trading-Idee: Silber Basiswert Silber (ISIN: XC0009653103) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB3S785 / NB3S78 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 12,15/12,16€ (16.10.2026, 09:06 Uhr) Basispreis variabel 44,22$ Knock-out-Schwelle 44,22$ Hebel 4,22 Abstand zum Knock-out 23,39% Stop-Loss Call 9,23€ (-24,10%) Ziel Call 15,54€ (+27,80%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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