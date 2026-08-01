Trading Idee: Silber - Jetzt weiteres Long-Signal?

Trading Idee

Das Edelmetall Silber befindet sich seit der Bodenbildung von Ende Juni bis Anfang August im Bereich von 55 US-Dollar je Unze in einer Erholung und könnte bald vor einem langfristigen Trendwechsel von Short auf Long stehen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gelingt auch ein Durchbruch über den 200er-EMA, der als Signalgeber für den langfristigen Kursverlauf gilt, dürfte sich die Aufwärtsdynamik bei Silber weiter beschleunigen. Anschlusskäufe dürften das Edelmetall dann weiter Richtung obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke antreiben, etwa im Bereich von aktuell 72,50 Dollar. Gelingt auch ein Durchbruch über die Ichimoku-Wolke, würde sich die Lage für Silber deutlich aufhellen. Mit einem Durchbruch über den 200er-EMA und die Ichimoku-Wolke, dürfte einem weiteren langfristigen Anstieg nicht mehr viel im Weg stehen. Der nächste Anlaufbereich darüber wäre dann etwa am Widerstand um 88 Dollar zu sehen.

In eigener Sache

Der Silbermarkt steuert 2026 auf das sechste Angebotsdefizit in Folge zu, das auf rund 46 Millionen Unzen geschätzt wird. Seit 2021 hat sich ein kumuliertes Defizit von über einer Milliarde Unzen aufgebaut, was mehr als einer vollen Jahresproduktion aus dem Minensektor entspricht und sukzessive die überirdischen Lagerbestände reduziert. Die industrielle Nachfrage bleibt der zentrale Treiber. Obwohl die Solarindustrie den Silberverbrauch pro Zelle durch sogenanntes Thrifting um rund 19% auf geschätzte 151 Millionen Unzen reduziert, kontrahiert die Minenproduktion schneller als die Nachfrage zurückgeht. Neben der Photovoltaik stützen die Elektrifizierung der Fahrzeugindustrie, der Ausbau der 5G-Infrastruktur und der wachsende Bedarf für Rechenzentren im Bereich der künstlichen Intelligenz die strukturelle Nachfrage nach dem Industrie- und Edelmetall.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf Silber über einen Open End Turbo von ING Markets mit der WKN NB39RY in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 72 Dollar eine Rendite von +52,91% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 59 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 30,08% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,76.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Silber investiert.

Trading Idee: Silber Basiswert Silber Produktgattung Turbo Long Emittent ING Markets ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB39RY8 / NB39RY Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 13,57/13,58€ (10.08.2026, 15:00 Uhr) Basispreis variabel 48,26$ Knock-out-Schwelle 48,26$ Hebel 4,07 Abstand zum Knock-out 24,40% Stop-Loss Call 9,49€ Ziel Call 20,74€ (+52,91%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Disclaimer: