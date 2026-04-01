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Trading Idee

Trading Idee: Silber - Rückkehr über 50er-EMA

15.04.26 14:00 Uhr

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Das Edelmetall Silber setzt seine Erholungsbewegung fort und notiert aktuell bei 79,00 US-Dollar je Feinunze. Damit hat sich das Edelmetall deutlich vom Verlaufstief bei 60,94 Dollar erholt, bleibt vom Ende Januar 2026 markierten Allzeithoch bei 121,60 Dollar jedoch weiterhin rund 35 Prozent entfernt. Einerseits stützen die geopolitischen Unsicherheiten die Nachfrage nach sicheren Häfen, andererseits bleibt das Edelmetall als Industriemetall eng an die globale Konjunkturentwicklung gekoppelt.

In der vorherigen Silber-Analyse hieß es: "Im Tageschart notiert der Silberpreis nahezu exakt am 10er-EMA (74,01 Dollar) und direkt an der grünen Unterstützungslinie sowie etwas über der Unterstützungszone um 72 Dollar. Silber könnte in diesem Bereich wieder nach oben abprallen und die Erholung weiter fortsetzen. Gelingt auch ein Anstieg über den 50er-EMA bei 77,26 Dollar, würde ein Kaufsignal Richtung der ersten Zielzone um 80 Dollar entstehen." Das hat gut gepasst, der Zielbereich wurde mit dem heutigen Tageshoch bei 80,96 Dollar erreicht.

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Jetzt sollte zunächst ein Rücksetzer abgewartet werden, bevor es dann aber wahrscheinlich zu einem erneuten Anstieg Richtung 80 Dollar kommt. Dabei sollte das Verlaufshoch bei 80,96 Dollar etwas überschritten werden. Long-Positionen bieten sich nach einem Rücksetzer im Bereich der unteren grünen Trendlinie an.

Trading Idee: Silber

Fazit:

Der Silberpreis hat den 50er-EMA bei 77,47 Dollar zurückerobert und zeigt damit Stärke. Gelingt der Ausbruch über den Bereich um 80 Dollar, öffnet sich Aufwärtspotenzial in Richtung zwischen 83 und 85 Dollar. Angesichts des bereits erfolgten Anstiegs bietet sich ein antizyklischer Einstieg nach einem Rücksetzer in die Zone um 75 Dollar an, wo der 10er-EMA als dynamische Unterstützung wartet. Das Kursziel liegt bei 83 Dollar, der Stopp-Loss eng bei 74 Dollar. Trader könnten diese Bewegung mit einem Open-End-Turbo-Optionsschein auf Silber von ING Markets (WKN: NB6AZA) begleiten.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Silber investiert.

Silber
BasiswertSilber (ISIN: XC0009653103)
ProduktgattungUnlimited Turbo-Optionsschein
EmittentING
ISIN/WKN HebelproduktNB6AZA / DE000NB6AZA5
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)4,98/4,99€ (15.04.2026, 13:58 Uhr)
Basispreis variabel73,37$
Knock-out-Schwelle73,37$
Hebel14,12
Abstand zum Knock-out6,84%
Stop-Loss Call0,73€
Ziel Call8,37€ (+425,37%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.