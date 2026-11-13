Trading Idee: Silber — Zinsangst drückt den Preis, Ziel 53 Dollar

Trading Idee

Silber (ISIN: XC0009653103) hat seit unserer Analyse vom 16. Oktober weiter an Wert verloren. Statt der erhofften Erholung fiel der Preis Ende Oktober bis auf 48,58 US-Dollar je Feinunze, womit der damals vorgeschlagene Stopp bei 54,40 Dollar ausgelöst wurde. Am Freitag kostet eine Feinunze mit 49,75 Dollar kaum mehr als zum Tief, und nach Einschätzung des US-Rohstoffberaters CPM Group bildet sich zwischen 45 und 48 Dollar allmählich ein Boden.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den jüngsten Rückschlag lösten erneut die Zinsen aus. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat, die Kernrate ohne Energie und Lebensmittel zum dritten Mal in Folge um 0,3 Prozent. Mehrere Notenbanker, darunter ein Mitglied des Fed-Direktoriums und die Präsidentin der Federal Reserve von Dallas, Lorie Logan, plädierten daraufhin für weitere Erhöhungen. Am Terminmarkt gilt ein Zinsschritt um einen Viertelprozentpunkt bei der Sitzung am 9. Dezember inzwischen als nahezu sicher, und bis Ende März sind mindestens zwei Erhöhungen eingepreist. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen kletterte über 5 Prozent, der Dollar notiert gegenüber den wichtigsten Währungen so hoch wie seit April 2025 nicht mehr.

In eigener Sache

Für ein Edelmetall ohne laufende Erträge ist das ein schwieriges Umfeld, und Gold traf es ebenso. Am Donnerstag fiel eine Feinunze Gold zeitweise auf 3.853 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten. Silber verlor allerdings noch stärker, für eine Unze Gold müssen inzwischen rund 78 Unzen Silber bezahlt werden, Mitte Oktober waren es noch knapp 74. Da Silber in beide Richtungen stärker schwankt als Gold, könnte es bei einer Erholung einen Teil dieses Rückstands rasch wieder aufholen.

Saisonal läuft die Entwicklung in diesem Jahr gegen die Statistik. Vom 6. Oktober bis zum 27. Dezember verteuerte sich Silber in sieben der vergangenen zehn Jahre, durchschnittlich um gut 9 Prozent, diesmal liegt der Preis seit Anfang Oktober jedoch fast ein Viertel im Minus. Die CPM Group erwartet für das kommende Jahr wieder eine stärkere Nachfrage von Anlegern und verweist auf die hohe Bewertung vieler KI-Aktien, deren Schwankungen Geld in Edelmetalle lenken könnten.

Den Ausschlag dürfte zunächst die US-Notenbank geben. Fällt die Erhöhung im Dezember wie erwartet aus und deuten die Notenbanker eine Pause an, hätte Silber Spielraum für eine Gegenbewegung. Fordern weitere Mitglieder dagegen einen halben Prozentpunkt oder treibt ein erneut steigender Ölpreis die Inflation, kann der Preis schnell unter die Tiefs vom Oktober fallen. Die Kauforder liegt deshalb knapp über dem bisherigen Tief bei 49 Dollar.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 49 Dollar eine Long-Position auf Silber über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX33N2 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 53 Dollar eine Rendite von 21,64% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 47,40 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 8,82% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,45. Der Hebel liegt bei 2,66 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 37,55 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 49 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 17,33/17,35 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Silber investiert.

Trading-Idee: PPG Industries Basiswert Silber (ISIN: XC0009653103) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent L&S ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX33N20 / LX33N2 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 17,33/17,35€ (13.11.2026, 16:04 Uhr) Basispreis variabel 30,60$ Knock-out-Schwelle 30,60$ Hebel 2,66 Abstand zum Knock-out 37,55% Stop-Loss Call 15,17€ (-8,82%) Ziel Call 20,23€ (+21,64%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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