Trading Idee: Sixt - An wichtiger Unterstützung

Trading Idee

Die Aktien von Sixt notieren aktuell bei rund 69,55 Euro und testen damit eine markante Unterstützungszone um 68 Euro mit dem 50er-EMA. Der führende deutsche Mobilitätsdienstleister hat nach dem Verlaufshoch bei 77,60 Euro korrigiert, findet nun aber an dieser charttechnisch wichtigen Unterstützungszone Halt. Mit einem KGV von rund 10 und einer Dividendenrendite von knapp 6% bieten die Papiere auf dem aktuellen Niveau ein gutes Chance-Risiko-Profil für eine Erholungsbewegung.

Der Kurs notiert aktuell bei 69,55 Euro und damit knapp oberhalb des 50er-EMA bei 68,79 Euro, der als kurzfristiger Richtungsweiser fungiert und als übliche Anlaufmarke bei einer Korrektur in der Extension im übergeordneten Aufwärtstrend gilt. Die grün markierte Unterstützungszone zwischen 68 und 69 Euro hat sich in den vergangenen Monaten mehrfach als tragfähiger Boden erwiesen. Aktuell zeigen sich die Papiere mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper und könnten die Korrektur am 50er-EMA beendet haben. Bei einem weiteren Kursanstieg muss aber der 200er-EMA bei 72,38 Euro überwunden werden, der zusammen mit dem 10er-EMA bei 70,31 Euro einen Widerstandsbereich bildet. In diesem Fall wäre der Weg zum Verlaufshoch bei 77,60 Euro und zur Marke von 80 Euro frei.

In eigener Sache

Sixt ist Deutschlands größter Autovermieter und hat sich in den vergangenen Jahren zu einem umfassenden Mobilitätsdienstleister gewandelt. Das Unternehmen deckt mit seinen Produkten SUV, Van, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ eine breite Palette ab, von klassischer Autovermietung über Carsharing bis hin zu Abo-Modellen. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 3,03 Mrd. Euro. Die Bewertung ist mit einem KGV (2026e) von 10,09 und einem KBV von 0,75 moderat. Die Dividendenrendite liegt bei attraktiven 5,79 % (2026e) mit einer erwarteten Dividende von 3,79 Euro je Aktie. Der Umsatz soll laut Schätzungen auf 5,10 Mrd. Euro (2028e) wachsen, während das EBT auf 696,54 Mio. Euro (2028e) steigen soll. Die Bruttomarge liegt bei soliden 38,81% (2026e), die EBIT-Marge bei 12,06%. Der allgemeine Analystenkonsens liegt bei „Strong Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 98,67 Euro, ein Aufwärtspotenzial von über 40% zum aktuellen Kurs. Die nächsten Quartalszahlen werden am 13. Mai 2026 erwartet.

Fazit:

Sixt sollte vor einer Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 80 Euro stehen. Der Einstieg bietet sich im Bereich um 69,50 Euro an der aktuellen Unterstützungszone an, abgesichert durch einen Stopp-Loss bei 60 Euro. Mit dem Turbo Long (WKN: ME9BT8) von Morgan Stanley lässt sich diese Bewegung mit einem Hebel von 4,84 umsetzen. Das CRV beträgt 1,06.

Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Sixt-Aktien investiert.

Trading Idee: Sixt Basiswert Sixt SE (ISIN: DE0007231326) Produktgattung Open End Turbo (Long) Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt ME9BT8 / DE000ME9BT82 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,44/1,46 € (28.04.2026, 15:49 Uhr) Basispreis variabel 55,39€ Knock-out-Schwelle 55,39€ Hebel 4,84 Abstand zum Knock-out 20,47% Stop-Loss Call 0,49€ Ziel Call 2,49€ (+70,55%)

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