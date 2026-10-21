Trading Idee: SK Hynix — Speicherboom trotzt der KI-Angst, Ziel 955 Euro

Trading Idee

Die Aktien von SK Hynix (ISIN: US78392B1070) erholen sich kräftig vom Ausverkauf der vergangenen Wochen. In Seoul stiegen sie am Mittwoch um 5,8 Prozent auf 1.294.000 Won, zeitweise lag das Plus bei rund 8 Prozent. Die globalen Hinterlegungsscheine (GDR), die hierzulande gehandelt werden und jeweils einer Aktie entsprechen, legten um gut 5 Prozent auf 876 Euro zu. Zuvor waren die Papiere seit Anfang Oktober um rund 36 Prozent abgestürzt, vom Rekordhoch im Juni trennen sie noch gut 55 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den Ausschlag für die Gegenbewegung gaben gleich mehrere Nachrichten. Der US-Serverbauer Super Micro Computer stellte für sein erstes Geschäftsquartal einen Umsatz von 18,5 bis 19,5 Milliarden Dollar in Aussicht, Analysten hatten nur mit gut 15 Milliarden Dollar gerechnet. Zugleich meldete Südkorea für die ersten 20 Oktobertage ein Exportplus von 105 Prozent, die Ausfuhren von Halbleitern verdreifachten sich sogar auf 27,5 Milliarden Dollar. Der Leitindex KOSPI gewann 3,3 Prozent. Erst eine Woche zuvor war er um 7,6 Prozent eingebrochen und hatte eine Handelsunterbrechung ausgelöst. Damals fürchteten Anleger nach überraschend hohen US-Inflationsdaten und Warnsignalen bei den Anleihen des Rechenzentrumsbetreibers CoreWeave, dass die Finanzierung neuer KI-Rechenzentren ins Stocken geraten könnte. Die Titel von SK Hynix verloren an jenem Tag 11,1 Prozent.

In eigener Sache

Am Geschäft selbst ist von einer Abkühlung bislang nichts zu sehen. Der Konzern aus Icheon ist Weltmarktführer bei HBM, besonders schnellen, gestapelten Arbeitsspeichern, die direkt neben den KI-Chips von Nvidia und anderen Herstellern sitzen. Mit einem Marktanteil von über 60 Prozent ist SK Hynix dort kaum zu ersetzen. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 257 Prozent auf 79,3 Billionen Won, von jedem Won Umsatz blieben 76 Prozent als operativer Gewinn hängen. Für das dritte Quartal erwarten Analysten ein Umsatzplus von 37 Prozent zum Vorquartal. Die Zahlen legt SK Hynix am 28. Oktober in der Nacht vor, um 1 Uhr deutscher Zeit.

Gemessen an diesen Gewinnen kosten die Aktien wenig. Analysten trauen dem Konzern im laufenden Jahr gut 355.000 Won Gewinn je Aktie zu, 2027 sollen es gut 462.000 Won je Aktie werden. Damit errechnet sich beim aktuellen Kurs in Seoul ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,6 für 2026 und 2,8 für 2027. Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 3,1 Millionen Won und damit mehr als doppelt so hoch wie der aktuelle Kurs, die Spanne reicht von 1,53 bis 4,70 Millionen Won. Derart niedrige Bewertungen sind bei Speicherherstellern allerdings typisch, weil Anleger auf dem Höhepunkt eines Preiszyklus bereits den nächsten Abschwung einpreisen.

Das grösste Risiko steckt im Preiszyklus selbst. Steigen chinesische Anbieter wie der Speicherchiphersteller ChangXin Memory Technologies aus Hefei stärker in den Markt ein oder bremsen die grossen Technologiekonzerne ihre Investitionen in Rechenzentren, könnten die Preise für Speicherchips schnell nachgeben. Auch mögliche US-Zölle und Exportbeschränkungen könnten das Geschäft treffen. Die Aktien schwanken ohnehin mehr als doppelt so stark wie der Gesamtmarkt, und die Quartalszahlen am 28. Oktober dürften für einen weiteren grossen Ausschlag sorgen. Nach dem kräftigen Anstieg vom Mittwoch ist ein erneuter Rücksetzer daher der günstigere Moment für den Einstieg.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 840 Euro eine Long-Position auf die Titel von SK Hynix über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX8UAW in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 955 Euro eine Rendite von 53,49% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 790 Euro platziert werden, was einem Verlust von 23,26% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,30. Der Hebel liegt bei 3,91 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 20,36 Prozent. Diese Werte gelten für den Einstieg bei 840 Euro, derzeit notiert der Schein bei 2,47/2,51 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in SK-Hynix-Aktien investiert.

Trading-Idee: SK Hynix Basiswert SK Hynix (ISIN: US78392B1070) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX8UAW2 / LX8UAW Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,47/2,51€ (21.10.2026, 15:26 Uhr) Basispreis variabel 668,98€ Knock-out-Schwelle 668,98€ Hebel 3,91 Abstand zum Knock-out 20,36% Stop-Loss Call 1,65€ (-23,26%) Ziel Call 3,30€ (+53,49%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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