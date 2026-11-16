Trading Idee: SpaceX — Starship-Fang als Meilenstein, Ziel 180 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von SpaceX (ISIN: US84615Q1031) bekommen nach einem Erfolg in der Raumfahrt Rückendeckung von den Analysten.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der 15. Testflug des Großraketensystems Starship startete am Freitag, umrundete die Erde 14 Mal und setzte unterwegs 26 Satelliten der neuen Generation für den Internetdienst Starlink aus. Nach rund 22,5 Stunden kehrte das Raumschiff zur Basis zurück und wurde von den mechanischen Armen des Turms gefangen. Die Startstufe Super Heavy verfehlte dagegen ihre Landung, weil der Treibstoff knapp wurde, und stürzte in den Golf von Mexiko. Musk sieht den Zeitplan für regelmäßige Flüge mit komplett wiederverwendbaren Raketen dadurch nicht gefährdet. Gelingt künftig der Fang beider Stufen, kann SpaceX Satelliten deutlich günstiger und in kürzeren Abständen ins All bringen.

In eigener Sache

Auch das Geschäft wächst kräftig. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 161 Prozent auf 14,58 Milliarden Dollar, und je Aktie verdiente SpaceX 0,35 Dollar, mehr als doppelt so viel wie erwartet. Nach einem Verlust von 1,1 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor stand ein Überschuss von 4,4 Milliarden Dollar. Treiber waren neben dem Satelliteninternetdienst Starlink vor allem Rechenzentren für künstliche Intelligenz, für die der Konzern seine Investitionen im vierten Quartal auf 35 bis 40 Milliarden Dollar ausweitet. Nach Angaben des Finanzchefs haben sich diese Anlagen bei den aktuellen Preisen in weniger als einem Jahr bezahlt gemacht.

Die Analysten sind fast durchweg optimistisch. Von 40 Experten raten 32 zum Kauf, 6 zum Halten und nur 2 zum Verkauf, im Mittel trauen sie den Papieren gut 256 Dollar zu. Die Spanne der Kursziele reicht allerdings von 70 bis 800 Dollar und zeigt, wie schwer die Bewertung fällt. Neben Citi bestätigten am Montag auch die kanadische RBC mit 225 Dollar und Bernstein mit 268 Dollar ihre positiven Einstufungen. Die US-Investmentbank Stifel sieht zudem politischen Rückenwind, denn nach dem Ausgang der Kongresswahlen könnten Genehmigungen für Rechenzentren auf der Erde schwieriger werden, was die Pläne von SpaceX für Rechenzentren im All stützt.

Günstig sind die Titel dennoch nicht. Bei einem Börsenwert von rund 1,87 Billionen Dollar zahlen Anleger etwa 59 Dollar für jeden Dollar Umsatz der vergangenen zwölf Monate, und über diesen Zeitraum steht wegen früherer Verluste noch ein Fehlbetrag von 3,4 Milliarden Dollar. Am 8. Dezember endet zudem eine weitere Haltefrist aus dem Rekord-Börsengang im Juni, dann dürfen Altaktionäre zusätzlich 342 Millionen Aktien verkaufen. In dieser Woche stehen außerdem die Zahlen von Nvidia am Dienstag und der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic am Donnerstag an, der Anlegergeld binden könnte, das sonst in Werte wie SpaceX fließen würde.

Charttechnisch haben sich die Papiere vom Einbruch am 5. November erholt, als sie nach den Kongresswahlen zeitweise bis auf 120,39 Dollar fielen. Über den gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage bei 145 und 150 Dollar notieren sie aber noch nicht. Das Ziel bei 180 Dollar liegt knapp über dem Hoch vom Oktober bei 176,42 Dollar, der Stopp bei 129 Dollar knapp über dem Tief vom 6. November. Da die Knock-out-Schwelle des Scheins nur wenig über dem Novembertief liegt, ist der Stopp konsequent einzuhalten. Eingestiegen wird auf dem aktuellen Niveau um 138 Dollar.

Fazit:

Trader könnten bei Kursen um 138 Dollar eine Long-Position auf die Titel von SpaceX über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HM95TP in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 180 Dollar eine Rendite von 254,83% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 129 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 55,42% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 4,60. Der Hebel liegt bei 8,41 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 12,70 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 138 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 1,49/1,50 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in SpaceX-Aktien investiert.

SpaceX Basiswert SpaceX (ISIN: US84615Q1031) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HM95TP3 / HM95TP Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,49/1,50€ (16.11.2026, 16:11 Uhr) Basispreis variabel 120,47$ Knock-out-Schwelle 120,47$ Hebel 8,41 Abstand zum Knock-out 12,70% Stop-Loss Call 0,67€ (-55,42%) Ziel Call 5,30€ (+254,83%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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