Trading Idee

Die Aktien von Starbucks (ISIN: US8552441094) liegen rund 25 Prozent über ihrem Oktobertief bei 87,35 US-Dollar, denn die Kaffeehauskette hat ihre Durststrecke hinter sich gelassen. Im vierten Geschäftsquartal stiegen die Umsätze in den US-Filialen, die mindestens ein Jahr geöffnet sind, um 7,7 Prozent, das fünfte Plus in Folge. Konzernchef Brian Niccol sieht das Programm „Back to Starbucks“ damit vom Sanierungs- in den Wachstumsmodus übergegangen.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Ende September abgeschlossenen Quartal kamen in den USA 2,4 Prozent mehr Kunden, und jeder gab im Schnitt 5,2 Prozent mehr aus. Mehr als 80 Prozent der nordamerikanischen Kaffeehäuser steigerten ihre Erlöse, vor einem Jahr war es nicht einmal die Hälfte, und das Kundenbindungsprogramm Starbucks Rewards zählt mit 36 Millionen aktiven Mitgliedern so viele wie nie. Die operative Marge weitete sich um 4,5 Prozentpunkte auf 14 Prozent aus, und das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 54 Prozent auf 0,80 Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr verdiente Starbucks 2,72 Dollar je Aktie, 27 Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als angepeilt.

In eigener Sache

Für das bis Ende September 2027 laufende Geschäftsjahr fällt der Ausblick vorsichtiger aus. In Nordamerika erwartet das Management bei den vergleichbaren Filialen nur noch ein Plus von rund 4 Prozent nach 6,5 Prozent, und der Konzernumsatz dürfte wegen der Abgabe der Mehrheit am China-Geschäft und weniger Neueröffnungen sogar um 1 Prozent sinken. Je Aktie sollen dennoch 3,15 bis 3,25 Dollar hängen bleiben, ein Zuwachs von rund 18 Prozent, wobei eine zusätzliche 53. Woche etwa 10 Cent beisteuert. Nach Medienberichten hat Starbucks zudem Banken mit dem Verkauf des Geschäfts in Japan beauftragt, des viertgrößten Markts des Konzerns, der mehrere Milliarden Dollar wert sein soll.

Günstig ist die Erholung nicht zu haben. Gemessen an der Mitte der Gewinnspanne für das laufende Geschäftsjahr beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beim Einstieg fast 34, und das mittlere Analystenziel von gut 111 Dollar liegt nur knapp über dem aktuellen Kurs. Unter 36 Experten raten 15 zum Kauf, 18 zum Halten und drei zum Verkauf, die Investmentbank Stifel nahm die Bewertung Anfang November mit Kaufen und einem Ziel von 115 Dollar wieder auf. Seit Mitte November profitieren die Titel zusätzlich davon, dass Anleger von Technologiewerten in defensivere Konsumwerte umschichten.

Nach dem Jahreshoch bei 111,50 Dollar am 4. November pendelten die Titel zwischen 102,68 und 110,50 Dollar und notieren inzwischen oberhalb des 10er-EMA mit 107,00 Dollar. Der Kauf ist per Limit bei 108,00 Dollar geplant, das Ziel von 115,00 Dollar bleibt unterhalb des Hochs vom Februar 2025 bei 117,46 Dollar. Der Stopp mit 102,00 Dollar sitzt unterhalb des Novembertiefs und des 50-Tage-Durchschnitts (50er-EMA), der aktuell 103,54 Dollar erreicht, und die 200-Tage-Linie (200er-EMA) mit 100,16 Dollar bildet eine weitere Auffanglinie. Mit dem Ausbruch über die Ichimoku-Wolke im Oktober hat sich das Bild aufgehellt.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 108,00 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Starbucks über einen Open-End-Turbo von Morgan Stanley mit der WKN MN2Y8B in Betracht ziehen. Steigt der Basiswert auf das Ziel bei 115,00 Dollar, ein Plus von 6,5 Prozent, entspräche das einem Gewinn von 29,81% im Schein. Der Stopp-Loss könnte bei 102,00 Dollar platziert werden, 5,6 Prozent unter dem Einstieg, was einem Verlust von 26,43% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,13. Der Hebel liegt bei 4,67 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 21,06 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Starbucks-Aktien investiert.

Trading Idee: Starbucks Basiswert Starbucks (ISIN: US8552441094) Produktgattung Open End Turbo Long Emittent Morgan Stanley ISIN/WKN Hebelprodukt DE000MN2Y8B3 / MN2Y8B Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,19/2,20€ (27.11.2026, 17:36 Uhr) Basispreis variabel 85,26$ Knock-out-Schwelle 85,26$ Hebel 4,67 Abstand zum Knock-out 21,06% Stop-Loss Call 1,55€ (-26,43%) Kursziel Call 2,74€ (+29,81%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: