Trading Idee Telefonica Deutschland: Das sieht jetzt gut aus

Und das dürfte keine Eintagsfliege sein. Denn mit der schrittweisen Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G, der auch im Telefónica-Deutschland-Netz zunehmend nutzbar ist, sollte die Datennutzung weiter steigen. Natürlich spekulieren Investoren und Analysten darauf, dass die Telekom-Anbieter entsprechend über ihre Datentarife so schneller die milliardenschweren Investitionen wieder refinanzieren können.

Positive Analystenstimmen

Das unterstützt auch wieder die Telefónica-Deutschland-Aktie. Diese hat in den vergangenen zwölf Monaten keine gute Figur abgegeben. Doch jetzt kommt scheinbar wieder positive Dynamik in den Wert. Das dürfte auch daran liegen, dass die Aktie gerade von Barclays mit Übergewichten eingestuft wurde.

Hält der Boden?

Die Basis für einen Aufschwung bietet der sich abzeichnende Boden der Aktie bei rund 2,20 Euro. Hält dieser, würde die kurzfristige Rebound-Chance sicherlich in den Bereich von 2,50 bis 2,60 Euro gehen können. Danach bedarf es allerdings weiterer fundamentaler Impulse.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die hier auf eine technische Erholung setzen wollen, können dies auch mit einem Call-Optionsschein tun. Wir empfehlen einen Mini Future Bull der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 5,0. Das vorläufige Potenzial taxieren wir auf knapp 50 Prozent mit einem Kursziel bei 0,70 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 0,35 Euro.

Trading Idee Telefónica Deutschland Basiswert Telefónica Deutschland Produktgattung Knock-out Warrants Investmentrichtung Call Emittent HypoVereinsbank ISIN DE000HR63LQ5 / HR63LQ Laufzeit Open end Stand 08.07.2021 11:03 Uhr Kurs Hebelprodukt 0,47 Euro Basispreis variabel 1,86 Euro Knock-out-Schwelle 2,02 Euro Hebel 5,0 Abstand zum Knock-out 11,9 Prozent Stop-Loss 0,35 Euro Ziel 0,70 Euro (+48,9 %)

Disclaimer:

