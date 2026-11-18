Trading Idee

Die Aktien von Teradyne (ISIN: US8807701029) erhalten nach dem Absturz der vergangenen Wochen Rückenwind von den Quartalszahlen des Grafikchipkonzerns Nvidia.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nvidia setzte im dritten Quartal 115,8 Milliarden Dollar um, gut 6 Milliarden Dollar mehr als erwartet, und stellt für das Schlussquartal 130 Milliarden Dollar in Aussicht. Für Teradyne ist das eine gute Nachricht, denn jeder Prozessor für KI-Rechenzentren muss vor der Auslieferung geprüft werden. Das Analysehaus Jefferies nahm die Papiere vergangene Woche mit einer Kaufempfehlung und einem Ziel von 284 Dollar in die Bewertung auf und sieht allein im Geschäft mit Nvidia eine Umsatzchance von 2 Milliarden Dollar.

In eigener Sache

Operativ wächst Teradyne kräftig. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 70 Prozent auf 1,31 Milliarden Dollar, und der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,29 Dollar. Rekordumsätze erzielte der Konzern mit Testsystemen für Speicherchips und ganze Baugruppen, getrieben von der Nachfrage rund um künstliche Intelligenz. Für das Gesamtjahr rechnet das Management mit 5,2 Milliarden Dollar Umsatz, ein Plus von 60 Prozent, und für 2027 mit weiterem Wachstum, angetrieben vor allem von Testsystemen für den Hochleistungsspeicher HBM in KI-Rechenzentren. Enttäuscht hat dagegen der Ausblick auf die Bruttomarge, die im vierten Quartal wegen eines ungünstigeren Produktmixes auf 57,5 bis 58,5 Prozent sinken soll. Skeptiker fürchten zudem, dass die Bestellungen der großen Cloud-Anbieter 2027 vorübergehend abflauen könnten.

Der Kursrutsch hat die Bewertung deutlich gedrückt. Gemessen am erwarteten Gewinn von 12,37 Dollar je Aktie für das kommende Jahr liegt das KGV bei knapp 19, und die 16 Analysten, die die Titel bewerten, trauen ihnen im Mittel rund 416 Dollar zu. Selbst das niedrigste Kursziel, das von Jefferies, liegt noch gut 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Allein am 5. November, als der Nasdaq Composite um 5,5 Prozent einbrach, hatten die Papiere gut 15 Prozent verloren.

Charttechnisch haben sich die Titel vom Tief bei 211,63 Dollar gelöst, scheiterten in der Vorwoche aber im Bereich um 270 Dollar. Das Ziel bei 310 Dollar liegt knapp unter den gleitenden Durchschnitten der vergangenen 50 und 200 Tage bei 315 und 322 Dollar. Der Stopp bei 220 Dollar sichert unter dem Tief vom Dienstag bei 222,89 Dollar ab. Die Schwankungen bleiben allerdings hoch, an einzelnen Tagen bewegten sich die Papiere zuletzt um mehr als 10 Prozent, und am Abend veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung. Die Kauforder ist deshalb bei 234 Dollar und damit unter dem vorbörslichen Kurs vorgesehen.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 234 Dollar eine Long-Position auf die Titel von Teradyne über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HT9H3S in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 310 Dollar eine Rendite von 97,75% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 220 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 19,70% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 4,96. Der Hebel liegt bei 3,05 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 29,64 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 234 Dollar und einen unveränderten Wechselkurs, aktuell notiert der Schein bei 0,69/0,70 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Teradyne-Aktien investiert.

Teradyne Basiswert Teradyne (ISIN: US8807701029) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HT9H3S9 / HT9H3S Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,69/0,70€ (18.11.2026, 14:39 Uhr) Basispreis variabel 164,64$ Knock-out-Schwelle 164,64$ Hebel 3,05 Abstand zum Knock-out 29,64% Stop-Loss Call 0,56€ (-19,70%) Ziel Call 1,38€ (+97,75%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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