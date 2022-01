Trading Idee: Tesla - Short-Chance

Aktien in diesem Artikel

Am 21. Dezember sind die Aktien von Tesla erneut an der unteren Begrenzung des fallenden Trendkanals mit dem Verlaufstief bei 886 Dollar wieder nach oben abgeprallt und mit einer bullishen Tageskerze aus dem Handel gegangen. In der Folge konnten die Aktien des Elektoautoherstellers deutlich ansteigen und dabei den 10er- und 50er-EMA überwinden. Und damit ein bullishes Signal generieren. Im weiteren Kursverlauf erreichten die Aktien dann die obere Begrenzung des fallenden Trendkanals und sind hier wieder nach unten abgeprallt. Es bildete sich am Vortag eine weitere rote bearishe Tageskerze. Allerdings können sich die Papiere von Tesla bisher noch über dem 10er-EMA halten. Sollte es hier zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er-EMA kommen, wäre mit einem weiteren Kursrückgang zum 50er-EMA und zur unteren Trendkanalbegrenzung zu rechnen. Es bietet sich eine Short-Chance.

Fazit:

Trader könnten nach dem Hochlauf bis zur oberen Trenkanalbegrenzung auf eine Abwärtskorrektur der Aktien von Tesla spekulieren. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Open End Turbo Put (UH32MN) der UBS an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 880,00 Dollar. Der Stopp könnte bei 1.140 Dollar platziert werden.

Trading Idee: Tesla Basiswert Tesla (ISIN: US88160R1014) Produktgattung Turbo Put Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UH32MN9 / UH32MN Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Put (Datum) 2,00€/2,02€ (03.01.2021, 07:30 Uhr) Basispreis variabel 1.295,00$ Knock-out-Schwelle 1.295,00$ Hebel 4,78 Abstand zum Knock-out 19,77% Stop-Loss Put 1,36€ Ziel Put 3,64€ (+82,00%)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

