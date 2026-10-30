Trading Idee: Tesla — SpaceX-Fantasie und bessere Margen, Ziel 375 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014) haben sich seit unserer Analyse vom 13. Oktober gut entwickelt.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Am 21. Oktober legte Tesla Quartalszahlen vor, die besser ausfielen als befürchtet. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,48 Dollar über den erwarteten 0,45 Dollar, der Umsatz mit 28,05 Milliarden Dollar leicht über der Konsensschätzung. Vor allem die Bruttomarge der Autosparte ohne Erlöse aus dem Handel mit CO2-Zertifikaten stieg von 16,3 auf 18,1 Prozent, also die Kennzahl, die im Vorquartal enttäuscht hatte. Im Energiegeschäft installierte Tesla 13,7 Gigawattstunden Speicherleistung bei einer Marge von 33,1 Prozent, und die Grossbatteriespeicher Megapack sind für 2027 nahezu ausverkauft. Die Investitionen für das laufende Jahr veranschlagt das Management nur noch mit rund 20 Milliarden Dollar.

In eigener Sache

Für die kommenden Monate hat Tesla mehrere Etappen angekündigt. Das Robotaxi Cybercab, ein Fahrzeug ohne Lenkrad und Pedale, soll Ende 2026 auf den Markt kommen, vollständig fahrerloses Fahren ohne menschliche Aufsicht ist bis Mitte 2027 geplant, und der humanoide Roboter Optimus soll Ende 2027 ausgeliefert werden. Bei mehr als drei Viertel der in Nordamerika ausgelieferten Fahrzeuge buchten die Kunden bereits das kostenpflichtige Abo für das Fahrassistenzsystem FSD.

Den jüngsten Schub lieferte die Fantasie um SpaceX. Am 26. Oktober stufte die britische Bank Barclays die Titel auf Übergewichten hoch, hob das Kursziel von 370 auf 450 Dollar und nannte einen möglichen Zusammenschluss mit dem Raumfahrtkonzern einen wichtigen Teil der Kaufargumente. Die Papiere stiegen an diesem Tag um 5,2 Prozent und am folgenden um weitere 4 Prozent. Beide Unternehmen haben Sonderausschüsse unabhängiger Direktoren gebildet, Bedingungen für einen Zusammenschluss gibt es aber noch nicht, und Vorstandschef Elon Musk selbst bezeichnet die nötige Zustimmung der Hälfte aller Tesla-Aktien als hohe Hürde.

Auch andere Häuser sind zuversichtlicher geworden. Cantor Fitzgerald rät mit einem Ziel von 485 Dollar zum Kauf, die französische Grossbank BNP Paribas und das Brokerhaus CLSA hoben ihre Einstufung von Verkaufen auf Halten. Im Schnitt trauen die 44 Analysten den Titeln aber nur rund 411 Dollar zu, kaum mehr als den aktuellen Kurs. Bei Gewinnschätzungen von 1,68 Dollar je Aktie für 2026 und 2,88 Dollar für 2028 kommt Tesla auf einen KGV-Wert von rund 234 beziehungsweise 137, bewertet wird also vor allem die Zukunft mit Robotaxis und Robotern.

Am Freitag gaben die Titel vorbörslich gut 2 Prozent nach, auch Amazon und Intel standen nach ihren Zahlen unter Druck. Saisonal bleibt der Rückenwind erhalten, auf den wir schon Mitte Oktober hingewiesen hatten. Im Zeitraum vom 19. Oktober bis 16. Dezember verbuchten die Papiere über die vergangenen zehn Jahre ein Plus von durchschnittlich gut 18 Prozent, das schlechteste Jahr brachte in dieser Zeit allerdings ein Minus von 32 Prozent. Scheitern die Gespräche mit SpaceX oder verzögert sich das Cybercab, dürfte ein Teil der jüngsten Gewinne schnell wieder verschwinden. Weil sich der Schein auf die Euro-Notierung bezieht, sind alle Marken in Euro angegeben, und die Kauforder wartet auf einen weiteren Rücksetzer.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 345 Euro eine Long-Position auf die Titel von Tesla über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX9WKN in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 375 Euro eine Rendite von 35,97% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 335 Euro platziert werden, was einem Verlust von 11,99% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 3,00. Der Hebel liegt bei 4,14 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 21,99 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 345 Euro, aktuell notiert der Schein bei 0,89/0,90 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Tesla-Aktien investiert.

Trading-Idee: Tesla Basiswert Tesla (ISIN: US88160R1014) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent L&S ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX9WKN4 / LX9WKN Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,89/0,90€ (30.10.2026, 14:44 Uhr) Basispreis variabel 269,13€ Knock-out-Schwelle 269,13€ Hebel 4,41 Abstand zum Knock-out 21,99% Stop-Loss Call 0,73€ (-11,99%) Ziel Call 1,13€ (+35,97%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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