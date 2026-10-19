Trading Idee: Traton — US-Trucks ziehen den Absatz an, Ziel 37,40 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Traton (ISIN: DE000TRAT0N7) profitieren von der wieder anziehenden Lkw-Nachfrage in Nordamerika. Seit der Nutzfahrzeugkonzern Mitte Oktober ein Absatzplus von 10 Prozent für das dritte Quartal gemeldet hat, haben sich die Papiere von ihrem Oktobertief gelöst und kosten am Montagvormittag 34,10 Euro. Auf Monatssicht bleibt allerdings ein Minus von rund 6 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unter dem Dach des in München ansässigen Konzerns, der mehrheitlich zu Volkswagen gehört, arbeiten vier Marken, der schwedische Lkw- und Bushersteller Scania, die Münchner MAN Truck und Bus, der US-Lastwagenbauer International Motors sowie die vor allem in Brasilien aktive Volkswagen Truck und Bus. Zusammen setzten sie von Juli bis September 78.900 Fahrzeuge ab. Treiber war International mit einem Sprung von 48 Prozent auf 19.900 Lastwagen, weil Speditionen in den USA ihre Flotten wieder erneuern. Scania legte um 3 Prozent zu, unterstützt vom Hochlauf des neuen Werks im chinesischen Rugao, während MAN mit einem Minus von 1 Prozent stagnierte. Nach neun Monaten liegt der Konzernabsatz 3 Prozent über dem Vorjahr.

In eigener Sache

Schon das zweite Quartal hatte die Wende angedeutet. Der Auftragseingang stieg um 44 Prozent, die bereinigte Umsatzrendite erreichte 8,1 Prozent, und der Vorstand hob das untere Ende seiner Margenspanne an. Für 2026 peilt Vorstandschef Christian Levin nun eine bereinigte Umsatzrendite von 6,3 bis 7,3 Prozent an, Absatz und Umsatz sollen um bis zu 7 Prozent wachsen. Die Produktion von International ist für dieses Jahr bereits ausverkauft, erste Bestellungen für 2027 laufen ein.

An der Börse spiegelt sich das kaum wider. Analysten erwarten je Aktie 5,01 Euro Gewinn für 2026, 5,94 Euro für 2027 und 6,65 Euro für 2028. Gemessen am aktuellen Kurs ergeben sich daraus Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 6,8, 5,7 und 5,1, am Gesamtmarkt liegt diese Kennzahl bei knapp 17. Zudem notieren die Titel unter ihrem Buchwert von 38,41 Euro je Aktie. Die Analystenhäuser bleiben dennoch vorsichtig. Barclays stuft die Papiere mit Equal Weight und einem Ziel von 41 Euro ein, die UBS mit Neutral und ebenfalls 41 Euro, Morgan Stanley mit Underweight und 36 Euro.

Rückenwind liefert die Jahreszeit. Seit dem Börsengang 2019 legten die Aktien zwischen Mitte Oktober und dem Jahreswechsel in sechs von sieben Jahren zu, im Mittel um knapp 10 Prozent. Ausnahme war 2024 mit einem Verlust von gut 7 Prozent.

Am 28. Oktober legt Traton die vollständige Quartalsbilanz vor. Dann zeigt sich, wie stark höhere Materialkosten infolge des Iran-Konflikts und die US-Zölle auf importierte Lastwagen die Marge im zweiten Halbjahr drücken. Das starke Frühjahr hatte ein Sondereffekt von 120 Millionen Euro aus Zollrückforderungen bei International geschönt. Zudem bleibt der Heimatmarkt Deutschland schwach, und in Nordamerika steigen die Frachtmengen bislang langsamer als die Bestellungen. Enttäuschen die Zahlen, könnten die Aktien rasch wieder unter die Tiefs von Anfang Oktober fallen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Traton über einen Open-End-Turbo von HSBC mit der WKN HS55NG in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 37,40 Euro eine Rendite von 35,14% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 32,00 Euro platziert werden, was einem Verlust von 22,19% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,58. Der Hebel liegt bei 3,62 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 27,19 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Traton-Aktien investiert.

Trading-Idee: Traton Basiswert Traton (ISIN: DE000TRAT0N7) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HS55NG6 / HS55NG Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 9,36/9,42€ (19.10.2026, 11:28 Uhr) Basispreis variabel 24,83€ Knock-out-Schwelle 24,83€ Hebel 3,62 Abstand zum Knock-out 27,19% Stop-Loss Call 7,33€ (-22,19%) Ziel Call 12,73€ (+35,14%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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