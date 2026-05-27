Trading Idee: Travelers - Günstige Bewertung und starke Quartalszahlen

Trading Idee

Die Aktien von Travelers Companies, einem der größten Schaden- und Unfallversicherer in den USA mit Prämieneinnahmen von über 10 Milliarden Dollar pro Quartal, notieren aktuell bei rund 297 US-Dollar. Die Kombination aus einem einstelligen KGV, einer 20-jährigen Dividendenwachstumshistorie und einer intakten Unterstützungszone macht den Titel für Trader interessant.

Mit dem Rücklauf unter den 50er-EMA bei 300 Dollar und den 200er-EMA bei rund 298 Dollar stehen die Papiere von Travelers an einem charttechnisch relevanten Punkt. Seit dem Verlaufshoch bei 313,12 Dollar hat der Kurs korrigiert und notiert nun knapp unterhalb beider gleitender Durchschnitte, die kurzfristig als Widerstand fungieren. Der 10er-EMA verläuft bei 302 Dollar und damit ebenfalls oberhalb des aktuellen Kurses, was den kurzfristigen Abwärtsdruck unterstreicht. Im Chart zeichnet sich jedoch eine breite Unterstützungszone zwischen 292 und 296 Dollar ab, die in den vergangenen Wochen mehrfach verteidigt wurde.

In eigener Sache

Der RSI(14) notiert bei 41,64 und nähert sich damit dem überverkauften Bereich, ohne ihn bisher erreicht zu haben. Die Ichimoku-Wolke liegt knapp oberhalb des Kurses und deckt sich weitgehend mit dem Cluster aus den EMAs, sodass ein nachhaltiger Ausbruch über die 300-Dollar-Marke ein klar bullisches Signal wäre. Auf der Oberseite markiert die rot unterlegte Widerstandszone um 310 Dollar das nächste übergeordnete Kursziel.

Die Aktien zeigen laut saisonalen Daten der vergangenen 10 Jahre für den Zeitraum vom 28. Mai bis 9. Juni eine Trefferquote von 70% auf der Long-Seite. In sieben von zehn Jahren stieg der Kurs in dieser Phase, mit einer mittleren Rendite von +1,87%. In den Jahren 2021, 2022 und 2025 kam es zu Verlusten, wobei der größte Rückgang 2022 mit -3,69% verzeichnet wurde.

Travelers lieferte im ersten Quartal 2026 starke Ergebnisse und übertraf die Erwartungen auf breiter Front. Der Umsatz stieg um knapp 11% auf 11,92 Milliarden Dollar und lag damit deutlich über der Konsensschätzung von 10,75 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 7,71 Dollar und schlug die Prognose von 6,97 Dollar um über zehn Prozent. Die Kernkapitalrendite kletterte auf 19,7%, während sich die Combined Ratio auf 88,6% verbesserte, ein markanter Rückgang gegenüber 102,5% im Vorjahresquartal, begünstigt durch deutlich niedrigere Katastrophenschäden von 761 Millionen Dollar gegenüber 2,27 Milliarden Dollar im Vorjahr.

Travelers hob die Quartalsdividende um 14% auf 1,25 Dollar je Aktie an und markierte damit das 22. Jahr in Folge mit einer Dividendenerhöhung. Im gleichen Zeitraum flossen rund 2,2 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück, davon etwa 2 Milliarden Dollar über Aktienrückkäufe. Die Nettobeitragseinnahmen beliefen sich auf 10,3 Milliarden Dollar, wobei das Segment Business Insurance mit Neugeschäft in Rekordhöhe von 775 Millionen Dollar herausstach.

Mit einem KGV von 8,37 und einem Forward-KGV von 10,6 ist Travelers im Vergleich zum Branchendurchschnitt moderat bewertet. Der faire Wert wird von Analysten mit rund 314 Dollar angegeben, was einem Aufwärtspotenzial von über sechs Prozent entspricht. Piper Sandler sieht den fairen Wert sogar bei 340 Dollar. Die niedrige Bewertung in Verbindung mit der stabilen Ertragskraft und dem konservativen Geschäftsmodell bietet ein solides Fundament.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position über den Open End Turbo der HSBC mit der WKN HT4FMD in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 310 Dollar eine Rendite von +32,44% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 289 Dollar platziert werden, was einem Verlust von -25,12% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 1,29.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Travelers-Aktien investiert.

The Travelers Companies Basiswert Travelers Companies (ISIN: US89417E1091) Produktgattung Open End Turbo Emittent HSBC ISIN/WKN Hebelprodukt DE000HT4FMD9 / HT4FMD Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,30/0,31€ (28.05.2026, 18:40 Uhr) Basispreis variabel 261,99$ Knock-out-Schwelle 261,99$ Hebel 8,33 Abstand zum Knock-out 11,55% Stop-Loss Call 0,23€ Ziel Call 0,41€ (+32,44%)

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