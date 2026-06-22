Trading Idee: TSMC am 10er-EMA - Long-Setup beim Weltmarktführer

Trading Idee

Die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR), dem weltweit grössten reinen Halbleiter-Auftragsfertiger mit einem Foundry-Marktanteil von 70 bis 72%, rund 2 Billionen Dollar Marktkapitalisierung und über 534 Kunden, darunter Nvidia, Apple, AMD und Broadcom, notieren aktuell bei rund 388 Euro.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit dem Verlaufstief bei 231,50 Euro im November 2025 hat TSMC eine Rally von rund 80% aufs Parkett gelegt und am 22. Juni mit 416,50 Euro das Verlaufshoch markiert. Von dort korrigiert der Kurs, der heutige Abverkauf im Technologiesektor (US Tech 100 minus 2,57%, Nikkei 225 minus 5,11%) beschleunigte die Bewegung. Das Tageshoch lag bei 396 Euro, das Tief bei 384 Euro, aktuell notiert das Papier bei 388,50 Euro. Im Tagesverlauf hat der Kurs also einen Teil der Verluste wieder aufgeholt, was auf Kaufinteresse im Bereich des 10er-EMA hindeutet. Der 10er-EMA bei 388,15 Euro fungiert in starken Aufwärtstrends als dynamische Unterstützung, und der Kurs ist am heutigen Tag punktgenau dort aufgesetzt. Der 50er-EMA bei 354,93 Euro und der 200er-EMA bei 296,93 Euro verlaufen weit unterhalb und unterstreichen die übergeordnete Trendstärke.

In eigener Sache

TSMC hat die Umsatzprognose 2026 angehoben und rechnet nun mit einem Wachstum von über 30% statt der zuvor avisierten 25%. Die Dynamik dahinter ist eindrücklich: Im Q1 2026 stieg der Umsatz um 39% gegenüber dem Vorjahr. Diese operative Profitabilität sucht in der Halbleiterindustrie ihresgleichen. Die strategische Position ist nahezu unangreifbar. Mit der technologischen Führung bei 3nm- und 2nm-Prozessknoten, dem Advanced Packaging (CoWoS, SoIC) und der frühen Entwicklung von 1,4nm hat TSMC einen Vorsprung aufgebaut, den Samsung und Intel trotz milliardenschwerer Investitionen nicht schliessen konnten. Nvidia hat angekündigt, jährlich 150 Milliarden Dollar in Taiwan zu investieren, AMD hat über 10 Milliarden Dollar zugesagt. Diese Summen unterstreichen, wie alternativlos TSMC als Fertigungspartner für die KI-Revolution geworden ist.

Die nächsten Quartalszahlen am 16. Juli sind der nächste Katalysator. TSMC hat seinen globalen Halbleitermarkt-Forecast auf 1,5 Billionen Dollar bis 2030 angehoben (zuvor 1 Billion), mit KI und HPC als 55%-Anteil. Die Kapazität für 2nm- und A16-Chips soll von 2026 bis 2028 mit einer CAGR von 70% wachsen, die CoWoS-Packaging-Kapazität mit über 80% CAGR von 2022 bis 2027. Die Risiken sind klar, die geopolitische Lage rund um Taiwan mit den schwebenden US-Waffenlieferungen im Wert von 14 Milliarden Dollar, geplante Investitionsausgaben von 52 bis 56 Milliarden Dollar für 2026, die den freien Cashflow drücken, mögliche neue Exportbeschränkungen für KI-Chips nach China und die Bewertung, die über mehrere Kennzahlen (KGV, KBV, EV/EBITDA) erhöht bleibt.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die TSMC-Papiere über einen Open End Turbo von ING Markets mit der WKN NB6QNR in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 440 Euro eine Rendite von +117,00% zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 382 Euro platziert werden, was einem Verlust von 11,28% im Hebelprodukt entsprechen würde. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading Idee beträgt 10,37.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in TSMC-Aktien investiert.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Basiswert Taiwan Semiconductor Manufacturing (ISIN: US8740391003) Produktgattung Open End Turbo (Long) Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NB6QNR1 / NB6QNR Laufzeit open end Kurs K.-o.-Call (Datum) 4,61/4,62€ (22.06.2026, 18:42 Uhr) Basispreis variabel 391,46$ Knock-out-Schwelle 391,46$ Hebel 8,41 Abstand zum Knock-out 11,41% Stop-Loss Call 4,01€ Ziel Call 9,81€ (+117,00%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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