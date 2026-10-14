Trading Idee: Verizon — Ausverkauf wegen Starlink, Ziel 45,50 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Verizon (ISIN: US92343V1044) erholen sich vom Schock der Vorwoche. Am Dienstag stiegen die Titel des in New York ansässigen Telekomkonzerns um 1,7 Prozent auf 43,53 US-Dollar. Am Freitag waren sie um rund 7 Prozent eingebrochen und zeitweise bis auf 40,81 Dollar gefallen, seitdem haben sie sich um gut 6 Prozent vom Tief gelöst.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auslöser des Kursrutsches war SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk übernimmt vom Finanzinvestor Grain Management ein landesweites Paket an Mobilfunkfrequenzen im 800-Megahertz-Bereich. Damit will der Satellitendienst Starlink Mobile zu einem grossen Mobilfunkanbieter in den USA werden. Auch die Aktien der beiden grössten Konkurrenten gerieten unter Druck. Am Dienstag senkte das Analysehaus Bernstein das Kursziel für Verizon von 47 auf 45 Dollar und blieb bei der Einstufung Market Perform. Die Analysten erwarten eine anhaltende Debatte über die neue Konkurrenz.

In eigener Sache

Bis aus den Plänen ein vollwertiges Mobilfunknetz wird, dürfte allerdings Zeit vergehen, während das eigene Geschäft von Verizon zuletzt kräftig an Fahrt gewonnen hat. Im zweiten Quartal stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 6,6 Prozent auf 1,30 Dollar, der freie Mittelzufluss, also das nach Investitionen verbleibende Geld, wuchs um gut 24 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar. Die bereinigte operative Marge vor Abschreibungen erreichte mit 40,1 Prozent einen Rekord, und bei den Vertragskunden im Mobilfunk gewann Verizon so viele Neukunden wie seit fünf Jahren nicht mehr in einem zweiten Quartal. Vorstandschef Dan Schulman hob daraufhin die Prognose an und stellt für 2026 nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 4,99 bis 5,04 Dollar in Aussicht.

Gemessen an der Mitte dieser Spanne ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,7. Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Für 2027 rechnen die Analysten mit 5,25 Dollar je Aktie, daraus folgt ein KGV von 8,3. Hinzu kommt eine Dividende von 2,82 Dollar je Aktie im Jahr, was einer Rendite von knapp 6,5 Prozent entspricht. Verizon hat die Ausschüttung 22 Jahre in Folge angehoben. Elf von 25 Analysten raten zum Kauf, 14 zum Halten, keiner zum Verkauf, ihr mittleres Kursziel liegt bei 51,33 Dollar.

Ein stärkerer Widerstand liegt bei 45 Dollar, das Ziel des Trades knapp darüber. Eine Unterstützung findet sich bei 42 Dollar, die stärkere bei 40 Dollar nahe dem Tief vom Freitag. Der Stopp bei 41,70 Dollar liegt knapp unter der ersten Unterstützung, die Knock-out-Schwelle des Scheins bei 33,85 Dollar deutlich unter allen Marken. Am 16. Oktober steht ein Verfallstermin an.

Saisonal stützt der Kalender die Erholung. Zwischen Mitte Oktober und Ende November lagen die Aktien in jedem der vergangenen zehn Jahre im Plus, im Mittel um gut 5 Prozent, im Median allerdings nur um 2,6 Prozent. Eine Prognose ist das nicht. Der nächste Prüfstein sind die Zahlen zum dritten Quartal am 26. Oktober. Dann zählt, ob Verizon bei den Vertragskunden weiter wächst und die angehobene Prognose bestätigt. Bleibt die Sorge vor einem neuen Wettbewerber mit eigenen Frequenzen bestehen, dürfte der Druck auf die gesamte Branche anhalten, zumal die Analysten ihre Gewinnschätzungen zuletzt häufiger gesenkt als angehoben haben.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Verizon über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VM35WK in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 45,50 Dollar eine Rendite von 20,22% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 41,70 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 17,98% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 1,13. Der Hebel liegt bei 4,37 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 22,24 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Verizon-Aktien investiert.

Trading-Idee: Verizon Basiswert Verizon (ISIN: US92343V1044) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VM35WK5 / VM35WK Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 0,88/0,89€ (13.10.2026, 21:59 Uhr) Basispreis variabel 33,85$ Knock-out-Schwelle 33,85$ Hebel 4,37 Abstand zum Knock-out 22,24% Stop-Loss Call 0,73€ (-17,98%) Ziel Call 1,07€ (+20,22%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer: