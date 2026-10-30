Trading Idee: Volkswagen Vz. — Milliardenverlust ohne Kurssturz, Ziel 74,50 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039) lassen sich vom Milliardenverlust im abgelaufenen Quartal kaum beeindrucken. Mit gut 70 Euro kosten die Vorzugsaktien des in Wolfsburg ansässigen Autokonzerns rund 7 Prozent mehr als beim Jahrestief Mitte Oktober. Den Grossteil des Minus von 5,8 Milliarden Euro verursachten Abschreibungen, die kein Geld kosten. Zudem beginnt ein Zeitfenster, das den Papieren in den vergangenen zehn Jahren siebenmal Gewinne brachte.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Steuern verbuchte VW einen Verlust von 5,82 Milliarden Euro, nach einem Minus von 1,07 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. Allein 6,4 Milliarden Euro entfielen auf eine Abschreibung auf den Firmenwert der Sportwagentochter Porsche, die unter dem schwachen China-Geschäft und den US-Zöllen leidet, eine weitere Milliarde auf chinesische Beteiligungen. Der Umsatz sank um 6,3 Prozent auf 75,28 Milliarden Euro, die Auslieferungen gingen um 14,3 Prozent auf 1,89 Millionen Fahrzeuge zurück. In China setzte der Konzern sogar 38,5 Prozent weniger Autos ab.

In eigener Sache

Dass die Anleger gelassen reagierten, liegt an den gesunkenen Erwartungen. Die Messlatte für die operative Marge 2026 hatte VW bereits Mitte September auf höchstens 1 Prozent gesenkt, ursprünglich waren 4,0 bis 5,5 Prozent geplant. Ohne Sondereffekte kam der Konzern in den ersten neun Monaten auf ein operatives Ergebnis von 8,8 Milliarden Euro und eine Marge von 3,8 Prozent. Jefferies-Analyst Philippe Houchois sieht die Zahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen und den Nettomittelzufluss der ersten neun Monate in Richtung des oberen Endes der Zielspanne. Er bestätigte seine Kaufempfehlung und ein Kursziel von 120 Euro.

Parallel treibt der Vorstand den Umbau voran. Mit dem Zukunftsplan 2030 will VW 31 Milliarden Euro einsparen, 50.000 Stellen sollen bis 2030 wegfallen, und ab November wird mit den Beschäftigten der Kernmarke verhandelt. Das Werk in Osnabrück soll an den Finanzinvestor Aurelius und das Land Niedersachsen gehen, die dort Rüstungsgüter fertigen wollen. Für die elektrische Kompaktwagenfamilie ID. Polo liegen bereits rund 150.000 Bestellungen vor.

Die Bewertung spiegelt den Pessimismus wider. An der Börse ist VW nur knapp ein Fünftel seines bilanziellen Eigenkapitals wert. Für 2027 erwarten Analysten je Aktie gut 20 Euro Gewinn, das entspricht einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 3,5. Zwölf von 18 Experten empfehlen die Titel zum Kauf und trauen ihnen im Schnitt rund 100 Euro zu. Skeptischer zeigt sich die UBS aus Zürich, die Mitte Oktober wegen der wachsenden Konkurrenz aus China ihr Ziel auf 70 Euro senkte und zu Neutral rät.

Saisonal befinden sich die Papiere in einer ergiebigen Phase. Vom 9. Oktober bis zum 17. Dezember brachten sie in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich 8,3 Prozent Gewinn, der mittlere Wert lag mit gut 11 Prozent noch höher. Die Risiken bleiben allerdings hoch. Am Freitag meldete die Tochter Audi, dass sie fast in die roten Zahlen gerutscht ist, und senkte ihre Ziele, und einem Medienbericht zufolge stoppt VW die Entwicklung des elektrischen Golf im Stammwerk. Zudem stehen im zweiten Halbjahr weitere Kosten für Vorruhestandsregelungen an. Für den Einstieg empfiehlt sich deshalb ein Rücksetzer nach dem jüngsten Anstieg.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 68 Euro eine Long-Position auf die Titel von Volkswagen über einen Open-End-Turbo von ING mit der WKN NG3KS0 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 74,50 Euro eine Rendite von 35,04% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 65,50 Euro platziert werden, was einem Verlust von 13,48% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,60. Der Hebel liegt bei 3,67 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 27,13 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 68 Euro, aktuell notiert der Schein bei 2,09/2,10 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Volkswagen-Aktien investiert.

Trading-Idee: Volkswagen Vz. Basiswert Volkswagen Vz. (ISIN: DE0007664039) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NG3KS08 / NG3KS0 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 2,09/2,10€ (30.10.2026, 12:08 Uhr) Basispreis variabel 49,55€ Knock-out-Schwelle 49,55€ Hebel 3,67 Abstand zum Knock-out 27,13% Stop-Loss Call 2,51€ (+35,04%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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