Trading Idee: Volkswagen Vz. — Mittelzufluss statt Gewinn, Ziel 73,50 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Volkswagen (ISIN: DE0007664039) kommen seit unserer Analyse vom 30. Oktober nicht vom Fleck.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Hinter dem Milliardenverlust im dritten Quartal verbirgt sich eine solidere Finanzlage, als die Schlagzeilen vermuten lassen. Zum Mittelzufluss trugen 2,6 Milliarden Euro aus Beteiligungsverkäufen bei, aber auch die strengere Ausgabendisziplin. Die Nettoliquidität im Autogeschäft lag Ende September bei rund 33 Milliarden Euro, und für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin einen Netto-Mittelzufluss von 3 bis 6 Milliarden Euro an. Die gängigen Gewinnkennzahlen sind dagegen derzeit wenig aussagekräftig, weil Abschreibungen auf die Sportwagentochter Porsche und auf chinesische Beteiligungen das Ergebnis verzerren.

In eigener Sache

Die Banken haben ihre Erwartungen nach den Zahlen trotzdem zurückgeschraubt. JPMorgan senkte das Kursziel auf 85 Euro und rät zum Neutral-Gewichten, die Investmentbank Kepler Cheuvreux nennt 75 Euro bei einem Halten-Votum und das französische Analysehaus Oddo BHF 80 Euro. Die Deutsche Bank nahm ihr Ziel Anfang November von 105 auf 100 Euro zurück, empfiehlt die Titel aber weiter zum Kauf.

Am stärksten bremst weiterhin China. Die Auslieferungen dort brachen im dritten Quartal um 30 Prozent ein, für das Gesamtjahr erwartet der Konzern aus seinen chinesischen Gemeinschaftsunternehmen nur noch ein ausgeglichenes Ergebnis, und für 2027 sind von dort keine Ausschüttungen eingeplant. Bis 2030 will VW in China jährlich nur noch 2,1 bis 2,3 Millionen Fahrzeuge absetzen statt der früher angepeilten 2,7 bis 3 Millionen. Die US-Zölle kosten in diesem Jahr rund 2,8 Milliarden Euro, weshalb die Tochter Audi im Bundesstaat Georgia für 4 Milliarden Euro ein eigenes Werk bauen will.

In Deutschland sortiert der Konzern derweil seine Werke neu. Nach Angaben des stellvertretenden Konzernbetriebsratschefs Jürgen Mahnkopf bleibt der elektrische Kompaktwagen ID.3 bis 2027 exklusiv in Zwickau, nur die Sportversion GTI kommt aus Wolfsburg. Die Entwicklung des elektrischen Golf ruht dagegen vorerst, bis die Finanzierung gesichert ist. Für die 2030er Jahre fehlt dem sächsischen Standort bislang ein eigenes Modell, und die Verhandlungen über den Abbau von Zehntausenden Stellen dürften die Belegschaft noch Monate beschäftigen.

Die hohe Dividendenrendite von rund 7 Prozent ist nach dem Quartalsverlust kein Selbstläufer, auch wenn VW seit 35 Jahren ununterbrochen ausschüttet. Das saisonal günstige Fenster bis Mitte Dezember, auf das wir Ende Oktober hingewiesen hatten, läuft zwar noch, hat den Papieren bisher aber wenig gebracht. Seit Anfang Oktober pendeln sie zwischen knapp 66 und 74 Euro, und der neue Einstieg liegt mit 67,50 Euro etwas höher als beim letzten Versuch, damit die Order bei einem Rücksetzer eher zum Zug kommt.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 67,50 Euro eine Long-Position auf die Titel von Volkswagen über einen Mini-Future Long von ING mit der WKN NG3KQQ in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 73,50 Euro eine Rendite von 43,01% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 65,40 Euro platziert werden, was einem Verlust von 15,05% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,86. Der Hebel liegt bei 4,84 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 14,07 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 67,50 Euro, aktuell notiert der Schein bei 1,51/1,52 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Volkswagen-Aktien investiert.

Trading-Idee: Volkswagen Vz. Basiswert Volkswagen Vz. (ISIN: DE0007664039) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent ING ISIN/WKN Hebelprodukt DE000NG3KQQ1 / NG3KQQ Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,51/1,52€ (11.11.2026, 14:45 Uhr) Basispreis variabel 53,75€ Knock-out-Schwelle 53,75€ Hebel 4,84 Abstand zum Knock-out 14,07% Stop-Loss Call 1,19€ (-15,05%) Ziel Call 2,00€ (+43,01%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Disclaimer: