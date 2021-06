Trading Idee Wacker Chemie: Neue Rally

Bei Wacker Chemie liegt der Fokus auf Silikonen, Polymeren und Wafern. Abnehmerbranchen sind unter anderem die Pharma-, Textil-, Elektronik- und die Solarindustrie. Gerade bei Solarsilizium ist das Unternehmen sehr stark positioniert. Bevorstehende Sanktionen der USA gegen chinesische Solarunternehmen könnten die US-Nachfrage für Wacker spürbar antreiben.

Mehrere Wachstumstreiber

Das Solargeschäft ist aber nur eine der Zukunftstechnologien, von denen Wacker Chemie profitiert. Mit dem jüngst gestarteten Bau eines Anlagenkomplexes zur Herstellung von grünem Wasserstoff und Methanol als Grundstoff für die Silikone setzt Wacker auf eine weitere Trendtechnologie. Zudem winkt für das Projekt eine EU-Förderung aus Brüssel.

Kursziel erhöht

Unabhängig von möglichen Zuschüssen verfügt Wacker Chemie durch den Verkauf des Siltronic-Anteils über finanzielle Mittel in Milliardenhöhe. Dass dieses Geld sinnvoll investiert wird, glauben auch die Analysten von Warburg Research. In ihrer jüngsten Einschätzung heben die Analysten das Kursziel auf 156,00 Euro (zuvor: 151,00 Euro) an und erneuen das Rating „Buy“.

Fazit:

Die Wacker-Aktie holt gerade den Kursrückgang nach den negativen Nachrichten von Curevac auf und nimmt einen weiteren Anlauf auf alte Höchstwerte. Spekulativ orientierte Anleger setzen mit einem Open End Turbo Call Optionsschein der UBS auf weiter steigende Notierungen. Dabei halten wir einen Anstieg bei der Aktie bis in den Bereich um 150 Euro für möglich. Für den Optionsschein sehen wir ein Kurspotenzial von 30 bis 35 Prozent mit einem Kursziel von 3,80 Euro. Abgesichert wird die Position mit einem Stop-Loss bei 2,10 Euro.

Trading Idee Wacker Chemie Basiswert Wacker Chemie Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN DE000UE7T5Z2 / UE7T5Z Laufzeit Open end Stand 24.06.2021 11:06 Uhr Kurs Hebelprodukt 2,85 Euro Basispreis variabel 106,79 Euro Knock-out-Schwelle 106,79 Euro Hebel 4,7 Abstand zum Knock-out 20,5 Prozent Stop-Loss 2,10 Euro Ziel 3,80 Euro (+33,3 %)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Bildquellen: WACKER Chemie