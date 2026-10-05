Trading Idee: Wells Fargo — Ratingplus vor den Zahlen, Ziel 84 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Wells Fargo (ISIN: US9497461015) haben einen schwachen September hinter sich und erhalten nun Rückenwind von unerwarteter Seite. Die Titel des in San Francisco ansässigen Bankkonzerns beendeten die vergangene Woche bei 80,45 US-Dollar, nachdem sie zwischenzeitlich bis auf 78,00 Dollar abgerutscht waren. Vom Hoch aus der Monatsmitte bei 91,99 Dollar trennen sie damit rund 13 Prozent, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf knapp 14 Prozent.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Ratingagentur Standard and Poor’s hat die langfristige Bonitätsnote von Wells Fargo am 29. September von BBB+ auf A- angehoben, der Ausblick ist stabil. Begründet wurde der Schritt mit deutlichen Fortschritten bei Unternehmensführung, Risikokultur und interner Kontrolle. Für die Bank ist das ein Schlusspunkt unter fast ein Jahrzehnt der Aufarbeitung. Im Juni 2025 hatte die US-Notenbank Federal Reserve die seit 2018 geltende Obergrenze für die Bilanzsumme aufgehoben, die nach dem Skandal um eigenmächtig eröffnete Kundenkonten verhängt worden war, im März 2026 fiel die letzte noch offene Auflage der Notenbank. Seitdem darf Wells Fargo wieder wachsen, und das tut die Bank auch. Nach Angaben der Ratingagentur stieg die Bilanzsumme binnen eines Jahres um 15 Prozent.

In eigener Sache

Dass die Aktien trotzdem nachgaben, lag vor allem an der Stimmung in der gesamten Branche. Nach der Zinserhöhung der Fed am 16. September auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent fielen die Bankwerte, weil sich der Abstand zwischen kurz- und langfristigen Zinsen zuletzt deutlich verringert hat. Banken leihen sich Geld kurzfristig und verleihen es langfristig, schrumpft dieser Abstand, schmilzt ihre Marge. Hinzu kam die Sorge, dass dauerhaft höhere Zinsen mehr Kreditausfälle nach sich ziehen. Bei Wells Fargo belastete zusätzlich ein Wechsel an der Spitze der Risikoabteilung. Chief Risk Officer Derek Flowers geht in den Ruhestand, sein Nachfolger wird der bisherige Chief Operating Officer Scott Powell.

Klarheit über den Geschäftsverlauf bringen die Zahlen zum dritten Quartal, die Wells Fargo am 13. Oktober vor Handelsbeginn in den USA vorlegt. Die Erwartungen liegen bei 1,85 Dollar Gewinn je Aktie. Im zweiten Quartal hatte die Bank mit 2,00 Dollar je Aktie 25 Prozent mehr verdient als ein Jahr zuvor, der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 22,62 Milliarden Dollar, und das Investmentbanking erzielte mit mehr als 900 Millionen Dollar Gebühren einen Rekord. Die Eigenkapitalrendite auf das materielle Eigenkapital erreichte 17,7 Prozent und lag damit bereits im Zielkorridor des Managements von 17 bis 18 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt Wells Fargo unverändert einen Zinsüberschuss von rund 50 Milliarden Dollar bei Kosten von 55,7 Milliarden Dollar an. Ein Teil der Stärke im zweiten Quartal ging allerdings auf einmalige Steuereffekte und Gewinne aus Wagniskapitalbeteiligungen zurück.

Die Schätzungen stehen bei 7,28 Dollar Gewinn je Aktie für 2026, 7,71 Dollar für 2027 und 8,61 Dollar für 2028. Daraus folgen Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 11,1 (2026), 10,4 (2027) und 9,3 (2028). Das KGV gibt an, wie viele Jahresgewinne beim aktuellen Kurs bezahlt werden. Die Quartalsdividende wurde im Sommer um 11 Prozent auf 0,50 Dollar je Aktie angehoben, das entspricht einer Rendite von 2,5 Prozent, und im ersten Halbjahr flossen über Dividenden und Aktienrückkäufe mehr als 9,8 Milliarden Dollar an die Aktionäre zurück. Von 26 Analysten raten 17 zum Kauf und 9 zum Halten, ihr mittleres Kursziel liegt bei 100,20 Dollar. HSBC nahm die Bewertung am 28. September mit Kaufen und einem Ziel von 108 Dollar wieder auf, Truist bestätigte zuletzt die Kaufempfehlung mit 95 Dollar. JPMorgan bleibt dagegen bei Neutral und senkte das Ziel am Freitag von 95,50 auf 91,50 Dollar.

Am Optionsmarkt liegt der grösste Bestand an Verkaufsoptionen bei 80 Dollar und damit knapp unter dem aktuellen Kurs, die wichtigste Absicherungsmarke der Optionshändler folgt bei 82,50 Dollar. Da die Händler derzeit so positioniert sind, dass ihre Absicherungen Kursbewegungen eher verstärken, kann ein Sprung über diese Marke die Erholung beschleunigen, ein Bruch der 80 Dollar umgekehrt den Abgabedruck. Auf der Habenseite steht zudem die Jahreszeit. In jedem der vergangenen zehn Jahre legten die Aktien zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember zu, im Mittel um knapp 12 Prozent.

Das grösste Risiko des Trades sind die Quartalszahlen am 13. Oktober, die mitten in die Haltedauer fallen. Bleibt der Zinsüberschuss hinter den Erwartungen zurück oder steigt die Risikovorsorge für Kreditausfälle, dürften die Aktien mit einer Kurslücke reagieren. Belastend kann auch der Zinsausblick wirken, wenn die Fed weiter anhebt und der Abstand zwischen kurz- und langfristigen Zinsen noch kleiner wird. Hinzu kommen der Wechsel im Risikomanagement und die Frage, wie lange die Branche als Ganzes unter Druck bleibt.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Wells Fargo über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VC5FT7 in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 84 Dollar eine Rendite von 20,12% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 77 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 21,46% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 0,94. Der Hebel liegt bei 4,80 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 20,21 Prozent.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Wells-Fargo-Aktien investiert.

Trading Idee: Wells Fargo Basiswert Wells Fargo (ISIN: US9497461015) Produktgattung Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VC5FT79 / VC5FT7 Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,48/1,49€ (02.10.2026, 22:00 Uhr) Basispreis variabel 64,19$ Knock-out-Schwelle 64,19$ Hebel 4,80 Abstand zum Knock-out 20,21% Stop-Loss Call 1,17€ (-21,46%) Ziel Call 1,80€ (+20,12%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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