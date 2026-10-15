Trading Idee: Western Digital - Toshiba-Schock drückt den Kurs, Kursziel 398 Dollar

Trading Idee

Die Aktien von Western Digital (ISIN: US9581021055) kommen nicht zur Ruhe. Nachdem die Titel des im kalifornischen San Jose ansässigen Festplattenherstellers am Mittwoch bei 364,10 US-Dollar geschlossen hatten, rutschten sie vorbörslich um gut 4 Prozent auf rund 350 Dollar ab. Binnen einer Woche summiert sich der Verlust damit auf mehr als 11 Prozent, vom Verlaufshoch im Juni bei 799,87 Dollar hat sich der Kurs mehr als halbiert.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ins Rutschen kam die Branche am 2. Oktober. Damals wurde bekannt, dass der japanische Konkurrent Toshiba seine Fertigung von Festplatten bis zum Geschäftsjahr 2027 gemessen an der Speichermenge fast verdoppeln will, vor allem für Rechenzentren. Berichten zufolge steckt Toshiba dafür rund 60 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 380 Millionen Dollar, in den Ausbau seiner Werke auf den Philippinen. Western Digital verlor an diesem Tag zwischen 10 und 12 Prozent. Am Dienstag legte UBS nach. Analyst Timothy Arcuri senkte das Kursziel von 525 auf 470 Dollar und blieb bei Neutral, weil zusätzliche Kapazitäten die bislang knappe Versorgung und damit die Preise aufweichen könnten.

In eigener Sache

Operativ läuft das Geschäft so gut wie lange nicht. Seit der Abspaltung der Flash-Sparte als Sandisk ist Western Digital ein reiner Festplattenhersteller, rund neun Zehntel des Umsatzes stammen von Cloud-Anbietern. Im vierten Quartal des Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 44 Prozent auf 3,75 Milliarden Dollar, die Bruttomarge, also der Anteil des Umsatzes nach Abzug der Herstellungskosten, kletterte auf 54,4 Prozent. Über das ganze Jahr blieben 3,5 Milliarden Dollar an freiem Mittelzufluss übrig. Mehrjährige Lieferverträge mit Grosskunden reichen teils bis 2031 und machen die Nachfrage besser planbar als früher.

Am 22. Oktober nach US-Börsenschluss folgt der erste Quartalsbericht des neuen Geschäftsjahres. In Aussicht gestellt hat das Management einen Umsatz von 4,1 Milliarden Dollar, plus oder minus 100 Millionen Dollar, und einen bereinigten Gewinn von 4,00 Dollar je Aktie, die Analysten liegen mit 4,08 Dollar knapp darüber. Trotz der Kurszielsenkung erwartet UBS, dass Western Digital die Schätzungen übertrifft. Den Ausschlag dürften aber die Aussagen zu Preisen und Liefermengen für 2027 geben.

Nach dem Ausverkauf ist die Bewertung deutlich gesunken. Bis Juni 2027, dem Ende des laufenden Geschäftsjahres, trauen Analysten Western Digital 21,45 Dollar Gewinn je Aktie zu, für die beiden Folgejahre 32,38 und 44,76 Dollar. Bei 350 Dollar ergeben sich Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) von 16,3, 10,8 und 7,8. Das KGV setzt den Aktienkurs ins Verhältnis zum Gewinn je Aktie, und die rasch fallende Reihe zeigt, wie stark der Gewinn in den kommenden Jahren wachsen soll. Im Mittel sehen die Analysten die Aktien bei 668,50 Dollar, 21 von 26 raten zum Kauf.

Der Kauf soll erst bei 350 Dollar erfolgen, also etwa dort, wo die Aktien vorbörslich gehandelt werden. Massgeblich für das Risiko ist der Stopp bei 332 Dollar, nicht die weit entfernte Knock-out-Schwelle. Gefährlich bleibt die Schwankungsfreude des Titels, der sich im Schnitt gut doppelt so stark bewegt wie der Gesamtmarkt. Vom 26. bis 28. Oktober präsentiert sich Toshibas philippinische Tochter auf einer Branchenmesse in Manila, und weitere Details zum Ausbau könnten die Sorgen um die Preise neu anfachen. Fällt der Bericht am 22. Oktober schwach aus, kann der Kurs über Nacht weit unter den Stopp fallen.

Fazit:

Trader könnten eine Long-Position auf die Titel von Western Digital über einen Open-End-Turbo von Vontobel mit der WKN VJ3Z9X in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 398 Dollar eine Rendite von 44,40% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 332 Dollar platziert werden, was einem Verlust von 16,70% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,66. Der Hebel liegt bei 3,23 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 30,05 Prozent. Die Werte sind auf einen Einstieg bei 350 Dollar gerechnet, aktuell notiert der Schein bei 9,62/9,66 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Western-Digital-Aktien investiert.

Trading-Idee: Western Digital Basiswert Western Digital (ISIN: US9581021055) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Vontobel ISIN/WKN Hebelprodukt DE000VJ3Z9X2 / VJ3Z9X Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 9,62/9,66€ (15.10.2026, 12:07 Uhr) Basispreis variabel 244,83$ Knock-out-Schwelle 244,83$ Hebel 3,23 Abstand zum Knock-out 30,05% Stop-Loss Call 8,03€ (-16,70%) Ziel Call 13,92€ (+44,40%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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