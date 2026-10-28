Trading Idee: Zalando — Zwischen Quartalszahlen und Weihnachtsgeschäft, Ziel 28,30 Euro

Trading Idee

Die Aktien von Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) gehen mit einem Monatsplus von rund 20 Prozent in die Quartalszahlen am 3.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bisher hat die Übernahme die Zahlen kräftig aufgebläht. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der Umsatz ausgewiesen um knapp 21 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis, also so gerechnet, als hätte About You schon im Vorjahr zum Konzern gehört, blieb ein Plus von 1,1 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 204,8 Millionen Euro unter den erwarteten 215 Millionen Euro, und die Papiere fielen am 4. August zeitweise um gut 17 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt das Management ein Wachstum von Umsatz und Handelsvolumen in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent an, beim bereinigten EBIT 680 bis 720 Millionen Euro.

In eigener Sache

Für das Sommerquartal sind die Erwartungen entsprechend gedämpft. Die Schweizer Grossbank UBS senkte Mitte Oktober ihr Kursziel von 35 auf 33,50 Euro, weil das Wetter und eine schwächere Nachfrage nach Sportbekleidung und Sportschuhen das Geschäft gebremst haben dürften, an ihrer Kaufempfehlung hielt sie aber fest. Die US-Bank JPMorgan rechnet mit einem operativen Gewinn von rund 101 Millionen Euro, im Vorjahr hatte das bereinigte EBIT 96,3 Millionen Euro betragen. Rückenwind sollen die Kostenvorteile aus der Übernahme bringen, die mit 40 Millionen Euro für 2026 im Plan liegen.

Auf niedrige Erwartungen trifft ein vergleichsweise günstiger Preis. Von 24 Analysten empfehlen 18 die Titel zum Kauf, das mittlere Kursziel liegt bei 35,07 Euro und damit rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Die Spanne reicht von 25 Euro beim US-Analysehaus Bernstein bis 40 Euro bei der Investmentbank Stifel. Für 2026 rechnen die Experten mit einem Gewinn je Aktie von 1,43 Euro, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) läge damit bei gut 18. Zudem gehören die Papiere zu den am stärksten leerverkauften Werten in Deutschland. Hedgefonds haben diese Positionen zuletzt allerdings verkleinert, und weitere Eindeckungen könnten den Kurs stützen.

Die Saison spricht für die Wochen nach den Zahlen. Zwischen dem 9. November und dem 18. Dezember legten die Titel im Mittel um 4,8 Prozent zu, im Median sogar um gut 10 Prozent. In dieses Fenster fällt mit dem Black Friday am 27. November auch der Auftakt des wichtigsten Verkaufszeitraums. Die Ausschläge sind allerdings gross, im schwächsten der zehn Jahre ging es in dieser Phase um gut 24 Prozent abwärts. Am Zahlentag selbst reichte die Spanne zuletzt von einem Plus von knapp 10 Prozent bis zu einem Minus von 17 Prozent. Die Order liegt deshalb unter dem aktuellen Kurs, damit ein Rücksetzer rund um die Zahlen als Einstieg dient.

Fazit:

Trader könnten bei einem Rücklauf auf 25,20 Euro eine Long-Position auf die Titel von Zalando über einen Open-End-Turbo von Lang und Schwarz mit der WKN LX3H8B in Betracht ziehen, um bei einem Anstieg des Basiswerts auf 28,30 Euro eine Rendite von 30,57% im Schein zu erzielen. Der Stopp-Loss könnte bei 23,80 Euro platziert werden, was einem Verlust von 13,81% im Hebelprodukt entspräche. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Trading-Idee beträgt 2,21. Der Hebel liegt bei 2,49 und der Abstand zur Knock-out-Schwelle bei 39,84 Prozent. Die Renditen gelten für den Einstieg bei 25,20 Euro, aktuell notiert der Schein bei 1,13/1,14 Euro.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stopp-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht in Zalando-Aktien investiert.

Trading-Idee: Zalando Basiswert Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) Produktgattung Open-End-Turbo Long Emittent Lang und Schwarz ISIN/WKN Hebelprodukt DE000LX3H8B4 / LX3H8B Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 1,13/1,14€ (28.10.2026, 15:50 Uhr) Basispreis variabel 15,16€ Knock-out-Schwelle 15,16€ Hebel 2,49 Abstand zum Knock-out 39,84% Stop-Loss Call 0,87€ (-13,81%) Ziel Call 1,32€ (+30,57%) Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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