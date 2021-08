Trading Idee Zoom Video Communications: Auf dem Sprung

Nicht, weil man befürchtet, dass es jetzt wieder neue Restriktionen und sogar Lockdowns gibt, wenn wieder zum Herbst hin die Infektionszahlen in der Corona-Pandemie steigen. Vielmehr macht sich die Erkenntnis breit, dass Videokonferenzen auch in Zukunft eine wichtige Rolle in den Unternehmen spielen werden. Hinzu kommt, dass Zoom Video längst zum Sprung vom Arbeitsplatz ins Wohnzimmer ansetzt.

Breitere Produktpalette

So arbeitet das Unternehmen bereits mit mehreren Partnern zusammen, um seine Technologien auch auf den heimischen Fernseher zu bringen. Darüber hinaus baut Zoom Video seine Produktpalette weiter aus. Dazu gehören unter anderem "Zoom Phone", ein Telefonsystem für Geschäftskunden und "Events", um Tickets online zu verkaufen oder Online-Seminare zu veranstalten.

Kehrtwende möglich

Auf dieser Basis verfügt das Unternehmen über weitreichende Wachstumsperspektiven, die sich auch im Aktienkurs zunehmend widerspiegeln könnten. Nach dem jüngsten Rücksetzer wäre es dabei sehr wahrscheinlich, dass die Aktie mindestens den nächsten Test der Widerstandzone bei rund 400 Dollar versucht, mithin eine relativ kurzfristige Chance auf rund 20 Prozent Kursgewinn.

Fazit

Spekulativ aufgestellte Anleger, die hier auf eine neuerliche technische Kehrtwende wetten, können dazu auch einen Call-Optionsschein einsetzen. Wir empfehlen einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 7,0. Das mögliche Gewinnpotenzial taxieren wir auf rund 120 Prozent mit einem Kursziel von 9,20 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 2,10 Euro.

Trading Idee Zoom Video Communications Basiswert Zoom Video Communications Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent UBS ISIN DE000UE9AYK9 / UE9AYK Laufzeit Open end Stand 23.08.2021 11:45 Uhr Kurs Hebelprodukt 4,19 Euro Basispreis variabel 298,25 Dollar Knock-out-Schwelle 298,25 Dollar Hebel 7,0 Abstand zum Knock-out 12,1 Prozent Stop-Loss 2,10 Euro Ziel 9,20 Euro (+119,6 %)

