Trading Idee zooplus: Auf Rekordkurs

Der Trend ist ungebrochen: Die Haustierhaltung erlebt europaweit neue Dimensionen. Dadurch steigt auch der Bedarf an Tierfutter, Tierpflege und sonstigem Tierbedarf. Alleine in Deutschland stieg der Umsatz laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZFF) im letzten Jahr um gut 5 Prozent auf 5,5 Mrd. Euro.

Vor Ausbruch

Davon profitiert zooplus als Europas führender Online-Händler. Obwohl schon mit fast 2 Mrd. Euro an der Börse bewertet, schickt sich die Aktie aktuell an, die bisherigen Höchstkurse zu knacken. Technisch wäre der Weg nach oben damit frei.

Ehrgeizige Ziele

Untermauert wird der Aufwärtstrend durch ehrgeizige Wachstumsziele. Bis zum Jahr 2025 will das Unternehmen den Umsatz auf 3,4 bis 3,8 Mrd. Euro steigern. Im Jahr 2020 waren es immerhin schon 1,8 Mrd. Euro. Gleichzeitig soll der Marktanteil auf 9 bis 10 Prozent (2020: zwischen 6 und 7 Prozent) ausgebaut werden. Die Analysten der Baader Bank sind ebenfalls optimistisch und haben zuletzt das Kursziel auf 320 Euro (zuvor: 300 Euro) angehoben. Das Rating lautet unverändert „Buy“.

Fazit:

Die Pandemie hat zooplus kräftig in die Karten gespielt und sorgte für ein starkes Wachstum. Da die Aktie aktuell zudem zum Ausbruch über bisherige Höchststände ansetzt, ist auch technisch Potenzial drin. Spekulativ orientierte Anleger setzen mit einem Best Unlimited Turbo Optionsschein der Société Générale auf weiter steigende Kurse. Dabei halten wir einen Anstieg der Aktie bis in den Bereich um 300 bis 310 Euro für möglich. Für den Optionsschein sehen wir ein Kurspotenzial von rund 30 Prozent mit einem Kursziel von 7,00 Euro. Den Stop-Loss setzen wir bei 4,00 Euro.

Trading Idee zooplus Basiswert zooplus Produktgattung Knock-Out Warrants Investmentrichtung Call Emittent Société Générale ISIN DE000SD78N23 / SD78N2 Laufzeit Open end Stand 01.07.2021 11:02 Uhr Kurs Hebelprodukt 5,33 Euro Basispreis variabel 222,66 Euro Knock-out-Schwelle 222,66 Euro Hebel 5,1 Abstand zum Knock-out 19,1 Prozent Stop-Loss 4,00 Euro Ziel 7,00 Euro (+31,3 %)

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc-consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt), die dazugehörigen endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

