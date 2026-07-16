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TSMC legt im zweiten Quartal weiter zu

16.07.26 14:23 Uhr

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Umsatz Gewinn und Margen steigen deutlich an und fortschrittliche Fertigung bleibt zentraler Treiber

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