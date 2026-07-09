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UniCredit baut Commerzbank-Position weiter aus

09.07.26 15:04 Uhr

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Nach den veröffentlichten Angaben von UniCredit und Commerzbank stehen die gemeldeten Beteiligungs und Annahmequoten im Mittelpunkt

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